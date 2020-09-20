親子教養｜搗亂VS獎勵　想小朋友更聰明　家長有一件事不宜做！

很多父母都「信奉」獎罰分明的教養方法，利用獎勵的方式令孩子養成良好的習慣。不過有研究指出，小朋友其實喜歡「搗亂」多於物質的獎勵，而且搗亂是一個探索的過程，家中愈被搗亂，孩子可能愈是聰明！

早前父母在家工作的常見狀況。(gettyImage)

不少家長都會為小朋友訂立不同的獎勵計劃，以增加他們培養好行為的動力。不過美國俄亥俄州立大學近日發表的研究發現，小朋友其實更願意為了探索新地方而冒著受罰的風險，多於接受獎勵。研究人員指，孩子有自己一套探索的系統，而且不會錯過發掘新事物的機會。家長如果覺得小朋友「好曳」、「好難教」，需了解他們正在探索，家中愈亂，孩子隨時愈聰明。

研究邀請了34位成人和32位4歲的小朋友，研究人員用電腦向他們展示4種不同的外星生物，參加者點擊任何一個外星生物都可獲得指定數量的虛擬糖果做獎勵。當中只有一個外星生物的虛擬糖果獎勵是最多，每次點擊有10粒，而其他只有1至3粒。而小朋友在100次點擊後，可以用獲得虛擬糖果數量一樣的貼紙。

實驗顯示，成人在短時間之內已分析出獲得最多獎勵的外星生物，在86%時間都選擇點擊那個圖案。不過，小朋友組別則只有43%時間選擇獎勵最多的外星生物，而大部分小朋友得知那一個外星生物可以獲得最多糖果時，仍然會想點擊其他外星生物，以發掘其他未知的結果。

什麼也阻止不到他們。( GettyImage）

我們或者以為小朋友是分析能力不足，而無法判定最佳做法。但是，研究人員透過觀察，認為小朋友都有自己一套的探索系統，不但會檢查每個外星生物的獎勵數量，還會重複點擊來看看是否有不同的結果。研究反映新事物的吸引程度超出已知的獎勵。

研究人員認為，大人常形容小朋友「好曳」、「唔聽話」，是因為成人無法理解小朋友的世界，以及他們獨特的探索學習系統，而不能接受小朋友常常翻開家中的櫃桶和玩具。他們建議，即使父母不完全理解，也應容讓小朋友在安全的環境下，發揮好奇心探索新事物。

另外，專家亦認為，0至2歲的小朋友喜歡用口和手去探索周邊的事物，因此常看到幼兒咬東西和周圍觸摸物件。這些行為都可以刺激大腦，激發他們探索的欲望，幫助認知，以及肌肉的發展。父母不宜常為小朋友「搗亂」而生氣，因為他們愈探索，將來愈聰明。

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