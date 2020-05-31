【新手爸爸】勇於與嬰兒相處　研究：孩子一歲已需要爸爸｜招雋寧

爸爸在子女一歲左右，已經開始塑造子女的成長，這從實證研究裡已獲確認。然而爸爸們，你知道自己是怎樣發揮影響嗎？

幼兒在與爸爸的關係中認識自己

美國的家庭學者Rob Palkovitz在最新發表的研究回顧裡，解釋爸爸的影響力。原來幼兒會從自己與爸爸的關係認識自己，以及認識他人和世界。

學者發現子女在出生後的第二年開始（亦即一歲後），便與爸爸建立連結互動。按著理論，這份互動將慢慢地塑造幼兒對自己的看法。舉例說，幼兒感到「爸爸從不玩弄我」，久而久之，子女基本上視人際關係是尊重和可信任的。又或是，幼兒認為「爸爸經常都視我為很重要的」，累積下來的，就是將來子女感到自己有價值。

在互動裡，幼兒又會根據自己與爸爸互動的經驗，在下一次互動時有所期望，從而建立對人際關係的期望。當幼兒認為「爸爸經常猜中和回應我的需要」，子女會逐漸明白，表達自己的需要是好事，是有效的，而且感到人與人相處都算是安全的。

就這樣，爸爸建立了幼兒與人相處的初體驗，幼兒在關係裡，初步確認了自己的價值，以及對人際關係是否安全、可信任、溝通會否有用等。

敏銳子女需要的玩樂 就是最好的互動

子女年紀那麼少，怎麼才可與爸爸有細膩和複雜的互動呢？答案是去玩。

研究顯示爸爸與年幼的子女玩樂有著獨特的角色，幫助子女在關係裡獲得安全感，亦有能力調節自己情緒。只是學者補充說明，並不是爸爸愈多照顧和玩樂，就愈能建立父子連結。高質素的玩樂和互動，才對幼兒有益。

關鍵在於，爸爸玩樂時有否敏銳子女的感受和需要。當爸爸容許子女自由地玩樂探索，少去干擾和控制他；願意配合子女所喜歡的玩樂方式；以歡笑作結；避免「玩弄」幼兒等，這些條件都被證實有助幼年子女與爸爸建立連結。

延伸閱讀：

Palkovitz, R. (2019). Expanding our focus from father involvement to father-child relationship quality. Journal of Family Theory & Review, 11(4). doi.org/10.1111/jftr.12352

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。