星二代多才多藝　康子妮兒子精通長笛鋼琴　徐榮兒子赴英追足球夢

在鏡頭背後，明星家長亦與一般父母不同，盡花心力栽培子女。不少星二代，例如康子妮與林曉峰兒子、徐榮兒子、郭可盈與林文龍女兒、馬德鐘兒子等，除了是校內的學霸，更具有各項才能，可說是多才多藝樣樣精！

康子妮與林曉峰囝囝 在家夾band

林曉峰出身演藝世家，是圈中的羽毛球好手。前妻康子妮亦大有來頭，她畢業於多倫多大學音樂系，精通鋼琴、長笛，音樂造詣非凡，近年更曾擔任容祖兒演唱會和音和樂手。二人的兒子林寶（Bob，17歲）及林熙（Jake，15歲）均盡得父母真傳，林寶學長笛、林熙學中提琴，同時有學鋼琴和畫畫。

長子林寶除了高大帥氣，自小已與父親一起運動及健身，與弟弟林熙亦參與了體育學院精英培訓計劃。林熙擅長彈結他，除了會與父親一同彈唱，亦不時與媽媽合奏。

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徐榮兒子赴英追足球夢

徐榮於2005年結婚，育有一對子女，分別是13歲長子徐朗（Karson）及4歲的細女徐心怡（包包）。子女均極具表現慾，徐榮不時在社交平台分享一家人的跳唱片段。長子Karson自小立志成為足球員，更希望可向國際出發，將來有機會參與世界一級的足球聯賽。為了協助兒子達成夢想，徐榮早打算讓兒子出國升學。

日前囝囝正式出發前往英國，徐榮與太太親自為兒子送行，並上載合照，留言：「幾年前一家人有咗一個決定！時間很快已經到了這個決定的那一天了，雖然有唔捨得，但為了你走得更遠！學得更多！做得更好！你在遠方，我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！」。

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郭可盈與林文龍女兒 品學兼優獲獎學金

自獨女林天若（Tania）出世後，郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒。10歲的Tania現就讀保良局蔡繼有學校小五，該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，推行國際文憑課程（IB）。蔡繼有設多個獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，獎勵各科目學業成績優異的學生，去年Tania亦曾獲獎學金。

品學兼優的Tania除了曾獲委任為風紀隊員，更熱衷於參與課外活動及各項比賽。Tania曾其社交平台分享，獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。其學校網頁亦顯示，Tania曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽，獲得冠軍及亞軍。

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馬德鐘兒子 游泳健將精通多國語言

馬德鐘與太太張筱蘭的獨子馬在驤21歲，有「最強星二代」之稱，熱愛運動加上優良的基因，身高和身型都無可挑剔。馬在驤的中學就讀香港法國國際學校學生，能操流利法語、英語和普通話、廣東話，同時是游泳健將，曾代表香港法國國際學校在澳洲雪梨勇奪8個個人金牌及全場總冠軍。他同時擅長鋼琴、小提琴等多種樂器，文武兼備。

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森美兒子英國會考11科奪A*

森美在香港會考考獲1A5B（25分）成績，但現時16歲的兒子曦樂更青出於藍！兒子曾就讀聖保羅男女中學的附屬小學，及後升讀喇沙中學，最終選擇出國留學。

曦樂本身在香港成績一般，但去英國後卻在當地會考11科奪得A*成績，森美直言都是靠兒子的個人努力。而森美雖直言想兒子就讀專業科目，例如醫科，但兒子卻心儀歷史、哲學、政治等科目，不過森美直言人生最重要是快樂，因此兒子作甚麼決定也不會阻止。

森美的13歲女兒曦童亦同樣出色，早年曾在2千多人中脫穎而出，獲選為小太空人到美國受訓9日，校內運動會亦屢獲佳績，小學是聖保羅男女中學附屬小學，是一條龍學校，畢業生可升讀聖保羅男女中學。

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陳奕迅女兒成績好運動出色

作為陳奕迅的獨女陳康堤現年15歲，曾就讀香港維多利亞幼兒園，後來在媽媽徐濠縈安排下轉至基督堂幼兒園，目標是想女兒最終能入讀拔萃女小學，一條龍直升中學，而最終亦如願以償。

徐濠縈在傳媒訪問中透露，現在女兒的學科太深，自己也不懂如何教導女兒，幸好女兒不需補習，成績也一直處於不用擔心的位置。除了讀書了得之外，身材高挑的康堤運動亦相當出色，是學校手球校隊成員之一。

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