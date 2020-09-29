HK Express環港遊｜1.5小時遊飛機河　暫定3航班未公布票價

疫情下，最令港人難以忍受的是沒有辦法去旅行！原本一家人每年的最少一遊，變成「宅」在家中抗疫，即使疫情稍有緩和，亦只能去去行山、逛商場。而近日航空公司HK Express看準港人心癢難耐，推出「環港遊」吸客，不過不少網民留言直指無聊，未知推出後反應會否熱烈。

HK Express推1.5小時環港遊

今年有個新字大家可能聽不少，便是「Staycation」，該英文字是由「Stay」和「Vacation」組合而來，意思即是留在本地度假，是疫情下的新概念，而HK Express亦預告將推出近期與此概念相近的航空版「UOFlycation」，於11月起推出3班環港遊的航班，價錢尚未正式公布。

根據資料，是次環港遊航班編號為「UO1800」，於11月1日、7日及8日推出3班航班環繞香港飛行，出發時間為下午2時30分，抵達時間為下午4時。

家長：很無聊浪費金錢

相關活動預告推出後，不少網民也表達自己看法，也有家長表示活動「很無聊、浪費金錢！」，而當中大部分人也認為活動欠缺環保意識，質疑在機上能看見的景點不多，而且更是廉航座位，擔心體驗較差，最重要的是會增加病毒傳播風險，雖外國也有相似概念的航班安排，但似乎香港市民不大受落。

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