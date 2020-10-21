家居危機│幼童誤食防潮珠吞下玩具細小零件　家長必學一種急救法

年幼的小朋友對身邊所有事物都抱有好奇心，甚麼都想嘗試的他們很容易在家長不留意的情況下「禍從口入」，誤食一些細小的玩具零件以及零食當中的防潮珠！如果家長回過神來，只發現剩下防潮珠包裝，內裏卻空空如也，應該如何處理呢？

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幼兒口腔期最高危

全科醫生鍾偉傑指，小朋友較常出現誤食情況的年齡為６個月大至３歲期間，當中又以１歲半前的口腔期為最高危，這段時間小朋友拿到甚麼都想放進口試，作為照顧者要加倍留神。

大部分防潮珠都是矽膠製成的幹燥劑，無味、無毒、也無接觸腐蝕性，如果確認朋友誤食份量不多，身體並無不適，防潮珠會直接入胃，２日至３日後便會經由小腸排出。不過，矽膠有一特性是遇水膨脹，因此誤食大量防潮珠，有機會在體內膨脹傷及內臟器官，要盡快求醫。

誤食要用哈姆立克急救法

鍾醫生強調，如在當下發現小朋友誤食鯁塞喉嚨，不建議使用坊間的方法處理，例如吞飯、飲醋甚至用手扣喉催吐，這樣只會造成二次傷害甚至進一步堵塞氣管。最好的做法是打「999」並立即為小朋友施展哈姆立克急救法(Heimlich maneuver)，詳細做法我們請來香港紅十字會醫護服務部的專業人士為我們示範。

哈姆立克急救法＋拍背法

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