枕頭清洗貼士︱水洗記憶枕易變形致肩頸痛　只有一種枕頭可機洗

你有多久沒有清潔過枕頭？其實枕頭和床褥清潔都一樣，假如只是定期更換枕頭套和床單，而不好好清潔內部，就像只換衣服不洗澡，任由細菌滋生！ 不想與髒污、塵蟎、皮屑同眠，立即看看清潔枕頭的方法，趁著換季大清潔吧！

別忽略枕頭的清潔，任由細菌滋生，影響家人健康。(unsplash)

只有一種枕頭可機洗

有些人以為枕頭不能用機洗要手洗，其實這樣是大錯特錯！港人最愛的乳膠枕和記憶枕都不可以水洗和曝曬烘乾，否則會影響枕頭結構和變形，影響回彈和承托肩頸的能力，或會引起肩頸痛；另外這些枕頭的材質不易乾透，潮濕會導致細菌滋生，發黃和產生異味，影響使用者健康。

到底各款材質的枕頭該如何清潔？馬上看看以下貼士吧！

+ 2 + 2 + 2

想保持衞生和延長枕頭壽命？記得平日保持枕頭乾燥，頭髮必須乾透才睡覺，若不放心用多於一個枕頭套並鋪上保護巾！

除此以外，選擇易洗和抗菌材質的枕頭也十分重要，日本殿堂の夢枕採用日本博士研發3D人體工學記憶綿設計，有助紓緩肩頸和手臂壓力，減少肩頸痛和頸源性頭痛，而且它有可拆卸枕套，扔進洗衣機和日照曬乾也沒有問題！

殿堂の夢枕符合人體工學加上記憶慢回彈，均衡釋放頭肩頸的壓力，有助減輕肩頸僵硬、打鼾症狀、腰痛症狀，提升血液循環與睡眠品質。 ($798)

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/14)

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