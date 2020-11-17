魔雪奇緣｜Frozen夢幻特展登陸將軍澳　場內外Elsa和Anna精品推介

公主迷注意！先後在台北、韓國和中國等地舉辦的《Frozen夢幻特展》終於登陸香港將軍澳，展覽面積達18,000呎，還原十個電影精彩場景，與Elsa和Anna一起遊歷魔法世界！

10大主題區打卡玩遊戲

《富衛保險主要贊助:Frozen夢幻特展》香港站展期由11月17日至下年2月28日，今次展覽設10個主題區，完美還原兩齣電影的經典場景，例如華麗的阿德爾城堡、浪漫的冰雪世界和冰晶森林、神秘的魔法森林等，當然少不了豐富的音效和光影特效，加上真人高角色雕像，一班公主迷便可以盡情打卡！

部分主題區設置多媒體互動遊戲，小朋友可在冰晶森林的互動投影區召喚Frozen經典角色；於黑海投影區內化身Elsa穿過奇幻大海，還可幫她施展冰魔法！

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精選Frozen精品 最抵髮飾套裝$49！

玩完少不免逛紀念品店，今次展覽設期間限定店，從文具、玩具、飾物到日用品一應俱全，風格迎合不同年齡的小朋友，相信媽媽也找到心水精品！

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美國品牌O2COOL聯乘迪士尼 推出Frozen版噴霧水樽

Elsa和Anna的粉絲遍及全球，除了《富衛保險主要贊助:Frozen夢幻特展》的期間限定店，到處都可找到她的芳蹤！美國品牌O2COOL聯乘迪士尼，推出Frozen版噴霧水樽，具雙層保冷設計和噴霧功能，解渴消暑一流，而且輕身便攜，配備功能掛勾，最適合小朋友帶出街補充水份呢！

O2 COOL 噴霧水樽(12OZ) $60

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/17)

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