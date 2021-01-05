誤用加濕器等於在家散播病菌？　勿加香薰精油連用哪種水都有學問

天氣非常乾燥，尤其是現在冬天的季節，每天早晨起床感覺皮膚發緊都是輕的，嚴重的早起刷牙都能分分鐘鼻血豪竄。於是很多人搬出了加濕器，希望通過加濕器增加室內的濕度，也保證我們能夠享有舒適的家居環境。但是您的加濕器用對了嗎？先別急着給回答，看完這篇文章再說。

使用加濕器正確須知（點擊了解）：

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對於加濕器這種小家電，大家一定非常熟悉，儘管它種類繁多，樣式各異，但都能很好地為我們解決空氣乾燥的問題，並且加濕器的操作非常簡單，基本只需要向水箱中加入水再打開開關就可以了。但是，您會經常清潔加濕器嗎？您知道不經常清潔的加濕器內部甚麼樣子嗎？可能您會覺得，加濕器中只是加水，能有甚麼髒的？別急，我們來看看下面的照片。

加濕器裏面能髒成甚麼樣？

這是筆者在辦公室每天使用，故意連續一個月沒有清洗的加濕器內部，已經可以非常清晰的看到超聲波震盪器表面上的水垢。

其實這裏面的水中已經滋生了不少細菌，我們換個角度，把照片亮度調高，能夠比較清晰的看到水面上漂浮的白色菌膠團。菌膠團就是細菌高度聚集的表現，如果能夠肉眼直接看到，就說明水中的細菌數量已經達到相當高的程度。

看到這些觸目驚心的照片，不知道各位怎麼想？加濕器和我們的其他的家電一樣，都需要定期進行清潔，保證加濕器內部的清潔和衛生，這樣不僅能夠延長加濕器的使用壽命，還能更好的保證您的身體健康。

剛才放出的張片看起來真是倒人胃口，想不到平時我們用的加濕器裡面會這麼髒，也許您會會非常奇怪，為甚麼只加清水的加濕器裏面會這麼髒？有水垢就算了，為甚麼還會有細菌？是不是使用不當造成的？下面我們就一起看看為甚麼加濕器中會有這麼多的髒東西。

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別讓加濕器成為細菌的溫床

無論是空氣還是水中都存在細菌，即使是我們的自來水中也會含有少量細菌，這些細菌會在潮濕、陰暗、溫暖的環境中快速繁殖。加濕器正好滿足了它們的生長環境，而我們在向加濕器中加水時，手上汗液中的無機鹽和有機物又為細菌提供了生長所必需的養分，如果清理不及時，非常容易造成細菌大量繁殖。

另外，很多愛美的女生們喜歡向加濕器的水箱中直接加入精油或香精，保濕的同時還能讓氛圍更加舒適。但精油或香精的成分中含有大量有機物和化學物質，這些物質能夠成為微生物成長所必須的養分，更容易造成加濕器中微生物的大量滋生。

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水垢

我們經常在家裏的水壺、水杯上看到水垢，但是為甚麼加濕器裏也會有水垢？水垢就是水中的鈣鎂離子與水中的硫酸根、碳酸根發生反應形成的固體，這些水垢會不斷積累在加濕器的內壁上，不僅影響加濕器中超聲波振盪器的工作效率，還會讓加濕器的內壁變得粗糙，更容易為細菌提供生長環境。

不過，我們也不要直接向加濕器中加入經過淨化之後的水或純淨水，因為沒有氯氣的水很容易造成微生物大量滋生。所以，我們只需要經常對加濕器進行清潔，就能很好地減少加濕器中水垢的積累，保證加濕器的工作效率。

如何正確使用加濕器？

首先，我們在加水時，只向其中加注自來水，利用水中殘留的氯氣抑制水中微生物的滋生；也不要直接向水中直接添加任何精油或香精，避免其中的有機物造成微生物大量滋生；另外，要注意經常清潔加濕器，這可是關係到我們的健康和安全啊。

加濕器的清潔也非常簡單，我們需要經常更換加濕器中的水，無論是水箱中的水還是下面水槽中的水，最好不要讓其存放時間超過3天，在換水的過程中還要對加濕器內部進行清潔，這樣的做法能夠有效減少水中微生物的滋生和水蒸發造成的水垢積累。

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