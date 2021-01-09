當了媽媽不是令友誼變質原因？　姊妹們或因這3件事才不出席聚會

我們一般稱呼女生朋友們的聚會為「女子會」，雖然不知道是甚麼時候開始流傳的詞彙，但女子會不只是年輕女性的專利，而是不管到幾歲都會繼續下去。

然而最近卻發現有不少熟女討厭女子會，認為去了總是後悔，於是盡可能地避免出席。今天小編就要來告訴大家他們討厭女子會的理由。

討厭女生聚會的理由（按圖了解！）

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不知分寸的打探別人的感情生活

要說能炒熱女子會氣氛的話題，戀愛及結婚生活絕對少不了。畢竟是熟識的朋友，平常說不太出口的話都能自在暢談。但事實上，有些人卻很反感總是詢問別人的感情世界，大家七嘴八舌討論給建議.

其實有不少女性對這些話題頗感無趣。尤其是不講自己的事，卻不停打聽別人的戀愛或結婚生活，意外的會給人不小壓力。因此，越來越多人認為「每次去女子會都是在同樣的話題打轉，根本不想再去了」。看似認真的問別人的隱私，很可能導致這樣的反效果。但也就因為是女子會，才不得不應付明明沒興趣的話題吧……

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人數太多無法好好說上話？

另一個原因則是因為女子會總是聚集太多人，有時候很難好好地聊天。就算有煩惱也因為怕在人數眾多的女子會上講會變成炒熱氣氛的工具，令人難以啟齒。難道在女子會就只能講表面的膚淺話題嗎？

另外，有些人也會因為覺得只有自己很少成為話題的中心，因而感到疏遠。如果想要認真談心事，私下約兩人見面可能還是比較好。

為了讓生活看似充實

很多時候女子會＝抱怨大會，但還是想談些輕鬆愉快的話題吧？

最近有些吃飯只顧拍照上傳Instagram或Facebook等社交平台，就是為了讓大家覺得自己的生活很充實的朋友，很多女性對此感到厭煩。不停在社群網站上炫耀自己「現充」的風潮也是讓討厭女子會的人變多的原因。

為了上傳照片到社交平台而瘋狂拍照的女生就算有再多朋友，也會因為他不停以自己又去了哪裡，又吃了甚麼高級料理感到優越的態度讓別人冷眼相待。這樣的女生會讓人感覺他並非真正的「生活充實」。就算在社交平台上看不到，真正充實自己的生活才是重要。

雖然不想去但又覺得不得不去，變得像義務的女子會其實是非常浪費時間的。這樣的朋友不如仔細思考和哪些人一起吃飯比較愉快，些微改變一下「女子會」的形式吧。

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