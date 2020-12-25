聖誕節│ 推介10本聖誕主題圖書繪本　附經典彼得兔圖書系列

今年的聖誕節因疫情關係，大人小朋友都不可以出外過聖誕節，原本令人滿心期待的節日氣氛頓減，為了增加普世歡騰的節日氣氛，家長可挑選聖誕節主題的繪本圖書與孩子共讀，重拾聖誕節的喜悅。 兩孩子之父的兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），建議家長趁佳節當前，絕對是向孩子說吸引、搞笑又溫情的聖誕繪本的好時機，這次他特別介紹經典旳聖誕繪本及新式的聖誕圖書，而誠品書店亦趁彼得免主題介紹一系列與聖誕節有關的英語故事及3本聖誕圖書。 (圖片由受訪者提供)

《勇敢小火車 耶誕老公公夏日旅行》

出版社：親子天下

內容：承接《勇敢小火車-卡爾的特別任務》，這次聖誕老公公在聖誕節的晚上收到一張「火車旅遊券」，開展了一段驚險又興奮的冒險之旅，火車的途中會經過抱抱森林、黑漆漆山洞、好開心遊樂園⋯⋯在旅程中，到底有甚麼驚奇的考險在等待着聖誕老公公？

重點：這本全新互動繪本，既有温暖又有趣的故事情節，家長亦可與小孩一同完成書中不同關卡的遊戲任務，還附送小孩最愛的隱形墨水筆，讓小朋友寫出心中的秘密！而打開筆頭的開關，更可尋找書中多個藏了古靈精怪的事物。小孩透過與書本的互動，可培養不同能力：數學概念、視覺區辨、手眼協調、專注力等，讓他們在玩樂的同時發展無限潛能。

《耶誕夜大驚喜：立體尋寶翻翻書》

出版社：小魯文化

內容：在每年聖誕節的晚上，綠橡樹森林都會舉辦一場歡樂的聖誕慶典，小動物們都迫不及待想要參加這個一年一度的盛事。在前往聖誕慶典的路途中，小動物還要在鋪滿大雪的森林裡尋找自己的聖誕禮物，到底牠們能成功找到禮物，並且按時參加聖誕慶典嗎？

重點：打開書，有一棵立體聖誕樹，最吸睛！這本立體尋寶翻翻書，能讓小孩融入故事當中，分享小動物們的喜悅，一同參與聖誕慶典！

《聖誕寶寶》

出版社：格林文化

內容：年紀老邁的聖誕老人漸漸力有不逮，非常使勁地才能召喚了聖誕魔法，但一次意外把自己變成了一個小寶寶，他更忘記了所有聖誕技能，只懂得搗蛋！距離聖誕節只剩下三天，到底聖誕節的魔法能否讓聖誕寶寶克服重重困難，讓大家能夠得到聖誕節的喜悅？

重點：本書的重點並不是聖誕老公公為甚麼變成了聖誕寶寶，而是希望大家能夠記住聖誕節的魔法，不論到了多大的年紀、遇到甚麼困難和挫折，都要記住聖誕節的意義：快樂地迎接每個奇妙又精彩的時刻！

《千千萬萬個聖誕老公公》(中英雙語對照版)

出版社：野人文化

內容：每逢聖誕節，世界各地的小朋友都滿心歡喜地期待聖誕老人的聖誕禮物，接受聖誕節的祝福。可是，世上的小朋友愈來愈多，聖誕老人實在忙得分身不暇。為了能夠準時把禮物送到每一位小朋友手上，聖誕老公公向神祈求把他們變成100萬個聖誕老公公！但是，竟然這個方法卻幫倒忙！到底他們可以怎樣把禮物順利送到小朋友手上，令他們可以過一個完滿的聖誕節？

重點：這是聖誕老人的秘密！讓小朋友一起發現，有趣而美麗！書本入選義大利波隆那國際童書插畫展，更榮獲芬蘭年度最美圖畫獎。果然不是浪得虛名！

《叮叮噹聖誕任務》(中英單字翻翻書)

出版社：采實文化

內容：聖誕節快到了，一起準備迎接節日來臨吧！故事中的男孩和女孩正忙着為聖誕節打點一切，他們在途中找到了不停旋轉的芭蕾舞者、欣賞了閃亮亮的燈飾、挑選了一棵最完美的聖誕樹⋯一切都充滿着熱鬧的聖誕氣氛！歡迎家長與小孩在這個温暖的聖誕節，與男孩和女孩一同倒數着聖誕節的來臨，發掘籌備過程中的樂趣！

重點：本書適合三至六歲小孩親子共讀，透過打張書本中二十五張中英字彙翻翻卡，不但能讓小朋友融入故事中的節日快樂，更能從中學習到不同中英文字彙，當中的配搭的插圖更能豐富小孩的圖像記憶，令他們對認識到的生字有更深刻的印象。此外，家長除了可以陪同小朋友閱讀書本外，亦能參考書本中的倒數翻翻卡，配搭不同與節日有關的字彙，與小孩一同製作專屬的節日倒數日歷，翻開不同日期，從學習中倒數節慶的來臨。

肥哥哥黃巧書（Conrad） 為兩孩之父，現任專上學院幼兒教育課程兼任導師，是Parent Shop書店店長，對兒童繪本非常熟悉，定時為幼稚園、小學、政府部門及商場舉辦繪本講座。

《A Peter Rabbit Tales: A Christmas Wish》

出版社:Warne 作者:Beatrix Potter

內容:在聖誕節前夕，Peter Rabbit和他的姐妹們都很興奮，但Peter很擔心。他們都希望收到特別的禮物，所以Peter無法入睡，而且他知道父親不會進來如果他還未入睡。緊張的時間使他感到疲倦時，Peter聽到在這裡有點吱吱作響，在那兒有一點顛簸，所以現在他很難入睡。可憐的Peter，他的聖誕節願望能實現嗎？

《Peter Rabbit: A Winter's Tale》

出版社:Warne 作者:Beatrix Potter

內容:一個基於Beatrix Potter的《托德先生的故事》的冷漠故事。這種新鮮的想像將一些最受歡迎的比阿特麗克斯·波特角色帶入一個穿越白雪皚皚的森林的季節性冒險中。在這個惡作劇和勇敢的故事中，彼得和本傑明會節省一天的時間-提防托德先生和湯米·布洛克嗎？設計精美的禮品版，適合冬季夜晚的季節性故事。這本節日書是今年冬天給小孩子的完美禮物！

《The Christmas Tale of Peter Rabbit》

出版社:Warne 作者:Beatrix Potter

內容:“在聖誕節期間，兔子總是很可憐，Peter Rabbit 也不例外。”艾瑪·湯普森（Emma Thompson）在這個超級新的聖誕節故事中繼續Peter Rabbit 的冒險，其中包括彼得（Peter），他的可笑小表弟本傑明·邦尼（Benjamin Bunny）和一個有羽毛的朋友威廉（William）。

《最棒的禮物 》(附CD)

出版社：親子天下

內容：最棒的禮物，最真實的美好與幸福，什麼是你心目中最棒的禮物呢？天使鎮發生了一件甜蜜蜜的大事，大家帶著各式各樣的禮物去祝賀。有長長的、圓圓的，還有香香的。但是，任何禮物都比不上。

重點：一本兼具找一找、數數看、認識數字、動物，充滿翻頁趣味的祝福書，讓孩子在幸福滿溢的情節裡，感受濃濃的人情味，獲得滿滿的遊戲趣味和驚喜！

《十二個月的禮物》

出版社：大穎文化

內容：《十二個月的禮物》是斯洛伐克傳統民間故事。知名俄羅斯作家馬爾沙克（Samuil Marshak）曾以此故事為基底，寫出童話劇傑作「十二個月」，在世界各地都十分受到歡迎。女主角瑪爾西卡勤奮而勇敢。即使遭受繼母和姊姊的刁難，被迫去尋找根本不可能存在於冬天的事物，仍然盡力地去嘗試、不曾退縮。

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