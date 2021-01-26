換新鈔2021｜媽媽必要知兌新鈔詳情　渣打匯豐中國銀行特別安排

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-26 12:21

距離農曆新年不到半個月的時間，有了上一年的經驗，這個預期也會在疫情下的新年相信不少人也會減少拜訪次數，縱使如此，該有的節日儀式感還是重要的，媽媽們也是時候換新鈔，準備好利是。

三發鈔銀行今起可換新鈔

三間發鈔銀行現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，迎新鈔更達三倍，而換鈔時間由往年約兩星期延長至三星期，由2021年1月26日（星期二）至2月11日（星期四），即農曆新年前一天。因此市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。

新冠肺炎可經紙鈔傳播

台灣曾出現過一宗收銀員確診病例，患者沒有外遊史，上班期間亦有佩戴口罩，當地醫生一度懷疑他透過鈔票和硬幣的間接接觸而染疫。台中中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，新型冠狀病毒可以在鈔票、硬幣上存活4小時；港大公共衛生學院的團隊早前研究測試則發現，病毒於鈔票表面可存活2日；美國喬治華盛頓大學醫學院主任馬焦瓦（Sanjay Maggirwar）亦曾指，病毒可在鈔票及人們經常接觸的表面上，以高活性狀態存活10天。

在疫情下，香港金融管理局（金管局）鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。

相關文章：媽媽新年必買 LOG-ON、千色Citistore卡通角色利是封揮春低至$5

按圖即睇記者精選卡通角色利是封：