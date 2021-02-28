Dyson平價替代品？$350小米隨手吸塵機　網民大讚超強吸力+除塵蟎

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-28 17:00

吸塵機是家中的必備品，而Dyson冠稱是吸塵機界的王者，時尚的外型，加上高效的清潔功能是家務的好幫手，亦成為不少用家的摯愛。可是Dyson最新型號V11索價5千多元，價格昂貴，對很多家庭而言的確有點奢侈。除了Dyson之外，還有什麼品牌的吸塵機具備高性能，價錢又貼地呢？

疫情期間，大家對家居清潔更加注重視。(Getty images)

市面上有林林種種的家電品牌都有推出無線吸塵機，可以減輕家務的負擔。除了Dyson以外，小米的家電在功能上亦有不錯的表現，更重要的是價錢非常貼地，性價比極高。小米自家品牌都有推出過吸塵機，價錢若$1,000至$2,000，而70邁是小米生態鏈一個專注智能車載領域的品牌，推出一款只需$350的隨手吸塵器，網民大讚其擁有超強的吸力和除塵蟎功能，車家兩用，便宜又好用。

疫情時期要特別注重車內清潔，隨時配備一部隨手吸塵機極為重要。（unsplash）

平價替代推薦：70邁 隨手吸塵器車家兩用

70邁推出的隨手吸塵器體積小，重量僅700g，小巧便攜，做起家務來也不會吃力，而且不佔家中空間，車家兩用，非常方便。加上設計時尚，配合符合人體工學的U型手柄設計，輕鬆握上手，單手操作也沒問題，可以靈活地清潔每個角落。吸塵器亦配備雙重HEPA過濾器，可過濾0.5微米的微塵、蟎蟲和過敏源，達到更高效的清潔能力，並且減少真空排氣中的污染，讓用家在清潔時不會吸入到灰塵。充電接口採用了Type-C，機身內置4000mAh電池，充滿電後續航時間可達24分鐘，可連續清潔整車多次，續航表現比市面上許多車載吸塵器更佳，難怪深得一眾用家喜愛。

▼▼▼按下圖看$350隨手吸塵器▼▼▼

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▼▼▼按下圖看吸塵機和除蟎機的分別▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/28）

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