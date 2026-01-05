百日宴禮物推介2026｜百日宴送咩好？附實用禮物推介+送禮貼士

百日宴BB禮物｜百日宴，除了是嬰兒出生的100天以外，同樣象徵著嬰兒健康和穩定，正式成為家庭的一員，因此成為了家庭慶祝新生兒的重要儀式。如何選擇合適的禮物亦成為不少人所關心的議題。不過，百日宴禮物應該選擇實用性或是紀念性？哪些禮物又是地雷之選？《01親子》集合實用百日宴禮物貼士，貼心度高兼實用！



百日宴人情公價

百日宴人情與婚宴一樣，以會場而定，同時亦可根據與主人家的關係再調整。關戚較親密，可考慮多加$300-$500，親戚類別可考慮提升人情及金器。

酒樓百日宴人情公價：$500

會所百日宴人情公價：$800

酒店百日宴人情公價：$1000或以上

除人情外，並可考慮以送禮物代替，亦算是對BB的一種祝福。



BB百日宴禮物四大貼士

1. 需年齡適宜

幼嬰的成長速度很快，導致部分嬰兒產品可以使用的時間會較短，例如衣服於一個月左右就變得不稱身，寶寶只穿著數次後便沒法穿著。若想將衣服作為禮物，各位要可選擇尺寸較寬鬆的款式。

2. 先了解寶寶喜好

在百日宴時，可以考慮以3-6個月嬰兒適用的物品作為禮物，這個年齡的寶寶已有部分習慣使用的物品，所以送禮前可向父母查詢寶寶的慣用物品材質、偏好或牌子等。

3. 注意商品的材質

嬰兒的身體及皮膚比較敏感脆弱，因此若選擇以衣物、包巾等貼身用品作為禮物時，最好選擇有通過國際認證的有機棉或竹纖維材質。此外，選購嬰兒產品前先確保商品的材質並不會釋出有毒物質，以及留意商品設計的安全性，例如會否有容易被誤吞的小配件、尖銳部位，間隙是否容易夾傷手指等。

4. 避免送食物

由於嬰兒的免疫系統尚未發育完成，容易對食物產生過敏反應，以及難以消化較複雜的食物。如果希望以食物作為禮物，建議先向父母們了解日常寶寶食用的品牌。

BB百日宴禮物實用推介

1. 奶樽消毒機

除了頻繁照顧嬰兒之外，清洗奶樽亦是令新手父母煩惱之處。在處於長期疲憊之下又要不停洗奶樽，如果有奶樽消毒機幫手，省時又清潔到位，絕對可爭取更多休息時間。

2. 抓握玩具

進入3個月時，嬰兒的運動能力開始增強，同時產生探索的欲望。抓握玩具（如搖鈴、軟積木、吊環等）可助嬰兒鍛鍊抓握能力。

3. 牙膠玩具

嬰兒大概5-6個月左右便會開始長牙，從而出現啃咬物件的行為。坊間不少的牙膠或咬咬玩具由3個月起開始適用，能夠為嬰兒緩解長牙帶來的不適。但切忌購買尖長牙膠，最好都是選擇圓、闊的牙膠。

4. 紙尿片

紙尿片是嬰兒常用的消耗品，相信對於父母來說永遠不會嫌多，作為禮物是最適合不過。值得注意的是，有些寶寶的皮膚比較敏感脆弱，所以最好選擇相對優質/有信譽的品牌！

最後提提大家，寶寶成長速度很快，建議購買中碼紙尿片送禮，更為穩妥。

4. 嬰兒圖書/布書

在小朋友幼嬰期間陪伴他們閱讀有助提升語言發展、想像力和智力，更能啟發閱讀興趣，而嬰兒寶寶適合的布書具有鮮豔圖案和互動元素，可以讓嬰兒他們享受閱讀的樂趣。

5. 安撫用品

嬰兒不懂表達感受，容易缺乏安全感，安撫用品不但可以讓嬰兒感到安全，讓他們安心入睡，更減輕了父母的工作量。選擇安撫用品時，可考慮選擇能夠多次清洗、透氣、觸感舒適、不掉毛的安撫巾或安撫公仔。

避開以下3款地雷BB禮物

1. 大型玩具

大部分寶寶主要玩能幫助感官發展的小玩具，而大型玩具作為讓孩子能玩玩具的年紀亦尚早，不適合作為百日宴禮物。

2. 奶粉

市面上有種類繁多的奶粉提供給嬰兒飲用，原因是每位嬰兒的飲食習慣都不一樣，相信父母們都有選購固定的奶粉牌子，因此可避免將奶粉作為百日宴禮物。

3. 沐浴產品

新生兒肌膚還很脆弱，大部份時候都以清水洗澡即可，因此寶寶使用沐浴產品的次數並不多，實用性較低且不適合作為百日宴禮物。