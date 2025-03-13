親子好去處2025｜香港30+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

親子好去處2025｜香港好去處不勝其數，各區休閒設施尤其是兒童玩樂設施齊全，包括海濱公園、新式或舊式遊樂場、商場遊樂場及室內遊樂場等玩味十足，適合一家大細散心同時讓小朋友盡情放電。本文將分類列出各式各樣遊樂場，讓家長們好好計劃週末好去處！



【海濱公園篇】

1. 中西區海濱長廊

中西區海濱長廊(中環段) 連接添馬公園及中環碼頭。設施包括寵物公園、文化廣場及兒童遊樂區。這地點更不時舉辦活動與嘉年華，非常適合親子遊玩、影相打卡或放鬆步行皆可。

地址： 香港龍和道



2. 大埔海濱公園

大埔海濱公園佔地22公頃，設有草地、昆蟲屋、風箏放飛區及單車徑，還有香港回歸紀念塔等歷史建築。這地適合親子野餐、騎單車等活動，加上風景優美，值得到此一遊。

地址： 新界大埔大發街



3. 西九龍海濱長廊

西九龍海濱長廊全長1.8公里，寬廣的草地、更可遠眺港島西與維多利亞港，為野餐及家庭活動的好地方。該地更鄰近西九文化區，那處更經常舉辦藝術展覽與嘉年華，非常適合一家大細、親朋好友聚會。

地址： 九龍尖沙咀柯士甸道西



4. 白石角海濱長廊

白石角海濱長廊全長2公里，沿海傍是一條9.5米闊的行人道，沿途可欣賞吐露港及八仙嶺美景，而單車徑更連接沙田與大埔。

地址： 大埔白石角科學園路



5. 鰂魚涌海濱花園

鰂魚涌海濱花園擁有500米長的海濱步道，而主要綠化區，花園更面向維港，散步同時欣賞無敵海景。公園更設有寵物公園，特別適合帶小朋友和寵物同樂。而從西灣河碼頭步行，可以沿途遊覽葛量洪號滅火輪展覽館，與小朋友探究香港歷史。

地址： 香港鰂魚涌海裕街



6. 馬鞍山海濱長廊

馬鞍山海濱長廊全長3.2公里，擁有跑步徑、草地及單車徑，沿途可以欣賞沙田海、八仙嶺羣峯等遼闊風景。

地址： 新界沙田馬鞍山海濱長廊



7. 尖沙咀海濱長廊

尖沙咀海濱長廊連接多個觀光熱點，包括天星碼頭、K11 Musea及藝術館，是觀光與休閒的好去處。沿途更有多個咖啡店、餐廳，更能邊散步邊欣賞維港夜景！

地址： 九龍尖沙咀柯士甸道



8. 香港仔海濱公園

香港仔海濱公園位於香港仔海旁，除了坐擁兒童遊樂場、籃球場、洗手間，沿岸更有大量躉船停泊，地道「艇仔粉」為熱門民間小食，這裡是一個玩樂與文化兼備的好去處。

地址： 香港島香港仔海旁



9. 觀塘海濱花園

觀塘海濱花園坐擁1公里長的海濱步道，市民可以近距離欣賞啟德郵輪碼頭及鯉魚門景色。園內更設有戶外藝廊、音樂噴泉及開放式活動空間，為大人小孩都愛的好去處之一。

地址： 九龍觀塘海濱道80號



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