K1叩門︱2025/26學年全港逾500幼稚園K1空缺 即睇熱門名幼名單

2025/26年度的幼稚園K1學位首輪申請結果已於2024年12月31日公布。教育局早前已公布K1至K3的學額空缺。如果家長不滿意派位結果，想申請其他心儀的幼稚園，可以參考以下幼稚園叩門學額懶人包，並致電聯絡有關幼稚園叩門。

（資料來源：教育局2025/26 學年幼稚園幼兒班（K1）收生安排）



以下是截至2025年3月11日的學位空缺資料，教育局將在2025年3月21日再作更新。下列資料中，如學校名稱旁加上#號，即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃。

港島區幼稚園叩門學額

(以電腦版查看為佳)

九龍區幼稚園叩門學額

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新界區幼稚園叩門學額

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