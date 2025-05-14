陳呂重德幼兒手球挑戰盃 9支灣區幼兒隊伍比賽迎全運會

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（簡稱：陳呂）近年積極發展及推動新興體育項目，更將體育項目推廣到社區內的幼小學校，建立青少年正確的價值觀及提升學生的自信心。陳呂今年更破格舉辦「陳呂重德幼兒手球挑戰盃」，吸引9隊來自港澳及深圳的幼兒隊參賽，賽事由陳呂的學生擔任不同崗位，既推廣體育項目，也培養學生籌備賽事的經驗。



陳呂早年在校內成立手球隊，在區內也取得亮麗成績，在彭家強校長、林嘉威助理校長共同帶領下，計劃將體育推廣至區內其他學校。陳呂與香港道教聯合會 圓玄幼稚園自去年5月起計劃將幼兒手球運動及相關技巧引入下轄的5間圓玄幼稚園，並以圓玄幼稚園（天逸邨）為試點籌辦幼兒手球興趣班及校隊訓練班。

助理校長林嘉威老師表示，陳呂為圓玄幼稚園（天逸邨）的幼兒手球訓練班及校隊提供協助，由持有中國幼兒手球教練員資格的顔兆鈞教練（Kim Sir）及陳呂手球隊成員到校教導，令隊員透過服務幼稚園學生建立自信心，最後選出8名年滿6歲的高班學生加入手球校隊。

林Sir續稱，圓玄幼稚園（天逸邨）的手球校隊，參與去年由國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心、中國手球協會主辦的「全國幼兒手球嘉年華總站賽」，是本港唯一幼稚園參賽隊伍。賽事在四川省宜賓市舉行，最後獲得3個獎項，包括「幼兒手球技能賽獎」、「幼兒手球4vs4遊戲比賽一等獎」及「幼兒手球親子賽一等獎」，成績相當令人鼓舞。更促進了中國香港手球總會派出多支幼兒及小學隊伍參與稍後在山西晋中市祁縣舉辦的全國幼兒手球分站賽。

有見及此，為了迎接今年舉辦的粵港澳大灣區全運會，手球比賽項目剛好在啟德場館舉辦，陳呂從4個月前開始構思舉辦「粵港澳大灣區迎全運•陳呂重德幼兒手球挑戰盃」，希望透過比賽從體育入手，鼓勵更多學生從幼兒時期開始做運動，以培養正向價值觀，並提升家長對手球項目的認知，同迎全運及喂，香港手球發展作更大的推動，最後吸引9隊來自港澳及深圳的幼兒隊伍參賽。

9支幼兒隊伍爭奪3個賽別冠亞季軍

挑戰盃在5月10日假陳呂舉行，9支幼兒隊伍分成3組，每支幼兒隊伍派出最少6名幼兒學生參賽，每場賽事以4名隊員出場，分上下半場，在16分鐘內將以分數高低，爭奪金盃賽、銀碟賽及碗賽冠亞季軍，最後由保良局曾星如幼稚園奪得金盃賽冠軍、中國澳門迷你手球會幼兒隊奪得銀碟賽冠軍，深圳梅林一村幼兒手球俱樂部則奪得碗賽冠軍。

香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）在比賽中分別奪得金盃賽亞軍及銀蝶賽季軍，校長何雅斐表示，手球是一項運用全身性的運動，小朋友透過跑、拋、擲的技巧活動身體，與同伴合作學習如何進攻和防守，需要思考不同的戰略，能夠大大提升小朋友的思維能力，手球運動在幼稚園階段中不論比賽形式還是場地要求，幼稚園均能配合到，手球運動是理想的運動去培養身心靈發展。

香港道教聯合會圓玄幼稚園（石圍角）則奪得碗賽亞軍，校長招美琪也表示，手球運動能增強小朋友的自信心，透過任務增加投入感及提高反應能力。奪得金盃賽季軍的香港道教聯合會蓬瀛通善皇后山幼稚園，校長甄秀青直言透過手球運動見到小朋友的轉變，包括提高小朋友的協作能力，例如能夠令小朋友明白到透過合作才能發揮團隊精神，第二個轉變是令小朋友學會輸得起，學習如何在失敗中尋找進步空間；第三個轉變是增強了小朋友的自信心。

至於曾經代表香港到四川出賽的圓玄幼稚園（天逸邨），許佩芬校長回憶賽事時也表示，香港很少有幼兒隊代表香港參加全國性比賽，無論對於學校或幼兒來說都是個很好的經驗，令她感到意外的是小朋友外出比賽時不但不怯場，反而越戰越勇，更加印證香港幼稚園也能在有限的資源下發展手球項目。

中學生透過教導幼兒手球清晰畢業路向

林Sir表示，現場還設有不同的攤位，包括介紹全運會活動、禁毒知識等，吸引過百名幼兒及200多名家長到場觀看。陳呂的手球隊成員及高中體育文憑科的學生，在今次比賽中發揮重要角色，從籌備工作到接待，甚至擔任工作人員及裁判等，加深了學生籌備賽事的經驗，為未來香港舉辦大型賽事作更好的經驗累積及準備。

有份教導幼兒手球隊的中三級嚴旻笙同學，他指原本以為教導小朋友運動十分困難，初時擔心小朋友難以聽懂指令做不到指定動作，結果發現小朋友是專心致志地聽取指導及跟從指令。中四級陳奕杭同學有志於將來在手球運動方面發展，他透過教導幼兒手球隊令到自己發揮了教學的角色，令他對畢業後的前路更清晰。