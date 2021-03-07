小一面試｜直私小學入學面試快開鑼　把握4招提升小朋友表達能力

撰文： Miss Carley 最後更新日期： 2021-03-07 12:00

又快到小一直私小學的面試了，去年因為疫情關係，很多學校都改為拍片或網上面試，今年不論面試形式如何，相信各位都會認同，小朋友的溝通能力對於面試十分重要，小朋友如果能清晰、有條理地表達自己，已經是成功的一半了，家長如何提昇小朋友的表達能力以為他們做好最佳準備？以下提供一些小貼士供各位參考。

按圖了解4招方法：

針對性地提昇小朋友的發音能力

小朋友面試說話時如果口齒不清，不但令人難以明白其所說，更會影響第一印象，如果家長發覺小朋友有發音問題，首先要找出哪個音發得不準再對症下藥，建議諮詢言語治療師以找出問題及改善方法。另外，有些小朋友並非有個別的發音問題，而是說話時咀巴郁動不大以致予人含糊不清的感覺，家長可以請小朋友對著鏡子誇張口型地練習，以提昇其對問題的自覺性。

（photo-ac 圖片)

多進行伴讀及鼓勵小朋友說故事

眾所週知，親子閱讀可以提昇小朋友的理解能力、詞彙能力、句子組織能力等。平日家長於伴讀時可以適當地問小朋友一些關於故事內容的問題，以測試他們對故事內容的理解，亦可以多鼓勵小朋友代入故事人物的角色，想像他們的感受、想法及對話等。另外，家長亦可以和小朋友多做排咭說故事的練習，以提昇他們的邏輯思維能力、創意及表達能力等，以下提供網上可供免費下載故事圖咭的網頁連結以供各位參考：

+ 4 + 4 + 4

註︰雖然那是給小三學生的考材，但其實我覺得程度不深，在家長指導下幼稚園生也可以試試看啊

多把握日常生活機會提昇小朋友的溝通能力

溝通是日常生活中不可缺少的部份，故在日常生活中訓練小朋友的溝通能力最為合適。家長平日可以多鼓勵小朋友說出在學校或其他場合等發生的事情，先以圖畫及簡單文字以日記形式記錄，再以說話敍述出來。平日亦可多與小朋友玩簡單的語文遊戲如猜謎語、故事接龍、鬥說某類別的詞彙等，以遊戲形式增強小朋友的溝通能力。另外，平日家長亦可於外出時給予小朋友一些小任務，如於餐廳、商店時告訴店員想要的東西或其他要求等，以訓練小朋友的膽量及溝通能力。

給予適當的引導及鼓勵

部份小朋友說話時欠缺信心，說話十分細聲，或不敢多說話，尤以在陌生環境為甚。家長平日可多發掘小朋友說話時做得好的地方，例如有說完整句子、有按照問題作出適當回答等，給予小朋友多些正面鼓勵及讚賞，以增強小朋友的自信心。家長亦可以嘗試為小朋友制定簡單易達到的目標，例如說話句子的長度、會運用的形容詞數量等，再逐步提昇小朋友的溝通能力。

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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