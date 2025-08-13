Dr. Kong免費驗腳配鞋墊服務　全方位守護家人足部健康！

小朋友活潑好動，每日跑跑跳跳，但家長又有沒有留意他們的步姿或足部健康？穿著不合適的鞋子，會影響孩子足部健康成長，出現疲勞及腳痛，長遠更可能引發痛症。想為家人足部健康做好把關，健康鞋專家Dr. Kong幫到你！不但設有「Check & Fit」驗腳配墊服務，利用專業儀器免費為大人小朋友分析足部情況，再匹配最合適的鞋及鞋墊，直接從根源預防及舒緩足部問題！



守護兒童足部成長：返學鞋結合「三維護足」概念

小朋友每天上學，穿着皮鞋、白波鞋的時間非常長，一雙不合適的鞋子足以影響足部發育。Dr. Kong的兒童返學皮鞋及黑白運動鞋系列，特別採用了「三維護足」概念設計，為孩子的雙腳提供最全面的保護。首先，考慮到每個小朋友的腳形都不同，Dr. Kong的鞋款設有前足不同圍度設計，確保不同腳形的孩子都能找到最舒適的鞋子，避免因鞋櫳過窄或過闊而引起的不適。其次，鞋子的後跟杯設計堅硬，能有效加強穩定性，讓小朋友走得更穩，減少疲勞感。

最關鍵的一環，是Dr. Kong專業的驗腳配墊服務。與坊間一般現貨鞋款不同，店內設有免費的「Check & Fit」服務，透過3D智能驗腳儀即時詳細分析客人的足部情況。根據專業數據，店員會建議配上最合適的承托幅度及後跟斜度的鞋墊，完美貼合個人腳形，從而減低步行時關節勞損和出現痛症的機會，為孩子建立健康的步態基礎。

Dr. Kong的兒童返學皮鞋及黑白運動鞋系列，採用「三維護足」概念設計，為孩子的雙腳提供最全面的保護。

進階訓練鞋提升表現、預防扭傷

運動是親子活動的最佳選擇，但無論是成人還是小朋友，都需要一雙具備足夠保護和舒適度的運動鞋。因此，Dr. Kong推出一系列親子進階運動訓練鞋，讓一家人運動時更安心，表現更出色。此系列特別加入中足抗扭力設計，能大大提高鞋身的穩定性，配合個人化的「驗腳配墊」鞋墊，可顯著減少運動時後跟的過度擺動，從而降低疲勞、足痛、關節勞損甚至扭傷的風險，全面提升運動表現力。

Dr. Kong的親子進階運動訓練鞋系列，加入中足抗扭力設計，能大大提高鞋身的穩定性。

其中，跑步訓練鞋的弧型大底設計能引導步履時的重心轉移，跑起來更流暢自然，再配合彈射板，不但提供卓越的緩震效果，更能帶來有力的回彈與推進力，令步伐更輕盈省力。相比坊間一般運動鞋，其承托力及抗扭力更強，為日常跑步帶來穩定舒適的極致體驗 。

至於綜合訓練鞋則適合進行健身、跳躍等多元化訓練，鞋款採用後跟外側傾斜設計，增加後跟着地時的接觸面，從而提高穩定性及平衡力。其緩震回彈大底更擁有高達70%的能量回歸率，為各種彈跳及推送動作提供強勁助力，讓你在訓練時表現更上一層樓。

Dr. Kong的跑步訓練鞋採用弧型大底設計，能引導步履時的重心轉移，跑起來更流暢自然：綜合訓練鞋則採用後跟外側傾斜設計，能提高穩定性及平衡力。

時尚與舒適兼備的親子拖鞋

無論是到沙灘嬉水、主題樂園暢玩，還是在商場逛街或安坐家中，一雙舒適的拖鞋都是不可或缺，而Dr. Kong親子拖鞋系列絕對是父母和小朋友的最佳夏日伴「履」。拖鞋外觀設計簡約時尚，備有多種顏色和款式選擇，方便配襯各種親子造型，鞋底採用極輕的EVA物料，吸震力強，走路再多亦不易累。另外，加厚的軟墊為足部提供充分承托，而深度的後跟槽設計則有助穩定後跟，減少足部擺動。配合獨有的壓力分散技術，能有效舒緩步行時的足部壓力，顯著降低疲勞感，讓你和孩子每一步都輕鬆自在！

Dr. Kong親子拖鞋系列的鞋底採用極輕的EVA物料，吸震力強，而加厚的軟墊為足部提供充分承托，深度的後跟槽設計則有助穩定後跟，有效分散足部壓力，減少疲勞感。

（資料及相片由客戶提供）