Disney On Ice｜迪士尼冰上匯演1月啟德上演 3部人氣動畫首度亮相

迪士尼｜各位父母，準備好帶同你的子女一同欣賞融匯經典與現代的迪士尼故事了嗎？全新Disney On Ice Presents Magic in the Stars 冰上匯演將於2026年1月上演。《魔雪奇緣2》、《魔龍王國》、《星願奇緣》更首度在冰上亮相！相信不論大人或小朋友都會期待不已。



Disney On Ice presents Magic in the Stars將於香港2026年1月23至25日在啟德體育園體藝館隆重登場，齊來體驗冰上與空中動感的難忘時刻！是次表演最值得關注的是，三部迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣2》、《魔龍王國》、《星願奇緣》將首度亮相， 匯演透過精湛的冰上技藝、目不暇給的雜技和特技、創新炫耀的燈光、驚心動魄的特效、豔麗悦目的服飾以及令人驚嘆的佈景設計，將最耀眼的迪士尼明星活現眼前。

Disney On Ice presents Magic in the Stars

日期：2026年1月23至25日（共8場）

時間：早上11時30分（23日除外）／下午3時30分／晚上7時30分

地點：啟德體育園體藝館



全新Disney On Ice Presents Magic in the Stars 冰上匯演將於2026年1月上演。（資料圖片）

三部人氣動畫首度亮相 多位經典角色雲集

一起跟隨米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲，進入冰上迪士尼中深受大家喜愛的經典故事，包括《奇幻魔法屋》、《魔雪奇緣2》、《魔海奇緣》、《公主與青蛙》、《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《反斗車王》、《魔龍王國》和《星願奇緣》，展開一幕幕魔幻歷險之旅。奇幻旅程從閃耀的北極星開始，由蟋蟀占美利迎接及帶領下，一個最奇妙魔幻的故事，都是從一個願望開始 。

故事起始於魯薩斯王國，《星願奇緣》中的雅莎向星空許下願望後，便與「星星」一起面對最強大的敵人；緊接著觀眾會與《公主與青蛙》中的蒂安娜，跟隨阿拉丁在奇妙洞穴找神燈，探索願望的力量。《魔龍王國》中的雷雅更首次在冰上亮相，並與勇士們於空中表演，非常令人值得期待！《魔雪奇緣2》的愛莎和安娜亦會帶同觀眾進入「未知世界」，與迪士尼一眾角色一同遊歷與探索！

11月11日起公開發售

Disney On Ice presents Magic in the Stars將於2026年1月23至25日於（共8場），在香港啟德體藝館演出，門票由 $128 起，並於2025年11月11日早上10時起於Hong Kong Ticketing正式公開發售。