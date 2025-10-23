聖誕好去處2025｜香港70+親子活動推介 商場打卡/嘉年華/聖誕市集

聖誕好去處2025｜一年一度的聖誕節又到了！提及聖誕，想必大家都會聯想到商場各處都掛起的聖誕裝飾，和充滿冬日氣氛的嘉年華或聖誕市集！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡地方，本文將會一一介紹。



聖誕好去處2025【1】精選活動篇

聖誕好去處2025【1.1】香港迪士尼樂園度假區｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

由惡人萬聖派對、魔雪聖誕，到Duffy春日萌粉派對，都為粉絲們帶來源源不絕驚喜。現享3人行8折優惠成為「奇妙處處通」會員，全年無限暢玩香港迪士尼樂園！👉 香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日

聖誕好去處2025【1.2】香港故宮文化博物館「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的年度重磅特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」（「古埃及文明大展」）250 件珍貴文物已順利運抵館內。是次展覽為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。埃及方更是首次向香港直接借出當地珍貴館藏，以及新近出土的考古發現。

香港故宮文化博物館標準門票

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」

日期：2025年11月20日至2026年８月31日

地點：香港故宮文化博物館



聖誕好去處2025【2】商場打卡篇

聖誕好去處2025【2.1】MOSTown 新港城中心 x mofusand「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」

馬鞍山MOSTown新港城中心首度聯乘mofusand，於L2天幕廣場設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，首次匯聚最多不同造型、逾30款聖誕萌LOOK的mofusand與粉絲見面。

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」活動詳情

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

時間：主題打卡區：上午10時至晚上10時

主題體驗區：星期一至五 : 下午1 時至下午5 時；星期六、日及公眾假期 : 中午12 時至晚上8 時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：2025年12月6日至12月28日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處2025【2.2】信和集團尖沙咀中心及帝國中心全新AI光影匯演「Windows of Wonder」

今個冬日，您將有機會化身維港聖誕美景的一部份！由即日起至12月5日，只須上載您與家人或摯愛的溫馨照片，並分享背後的真摯故事，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，精彩呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上。

凡於10月24日或之前提交表格，即有機會優先於11月27日起展示於幕牆，率先閃耀維港！

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆



聖誕好去處2025【2.3】東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)，攜手呈獻全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕主題活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，人氣咖啡館Cupping Room Coffee Roasters亦同樣變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，注入星級美饌與療癒魔力！

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」裝置詳情

地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋

日期：2025年11月13日至2026年1月4日

時間：每日早上11時至晚上10時



Cupping Room x BIG HUGS抱抱人期間限定主題餐館詳情：

地點：東薈城名店倉2樓263號舖

日期：2025年11月13日起至2026年1月4日

時間：每日早上9時至晚上8時



聖誕好去處2025【2.4】置富Mallsx Plastic Thing｜MERRYEAT~MAS為食聖誕

置富Malls將會聯同本地人氣品牌Plastic Thing呈獻 「 MERRY EAT~MA S 為食聖誕 」 ，於2025年11月1日至2026年1月4日期間蒞臨置富 Malls旗下四大商場包括馬鞍山廣場、+WOO 嘉湖、置富都會、置富第一城，暢遊以烘焙美食與應節甜品組成的不同場景 派對慶典 ，感受被聖誕節日美食包圍的幸福甜蜜感覺！

馬鞍山廣場 – 為食Fatty聖誕甜蜜樂園

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）



+WOO嘉湖 – 聖誕爆「脆」 曲奇Party屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）



置富都會 – Fatty夢幻聖誕烘焙屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）



置富第一城 - Fatty 暖心聖誕 甜品屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：置富第一城地下A1及A3區 及 置富第一城 · 樂薈中庭（港鐵第一城站C出口）



聖誕好去處2025【2.5】MCP 新都城中心冬日呈獻「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

今個聖誕，想與迪士尼經典動畫《小飛象》（Dumbo）的主角們一起投入夢幻遊樂嘉年華？MCP CENTRAL將為你譜出「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，由小飛象與好友提摩太（Timothy）領航，帶領大家翱翔於充滿驚喜與笑聲的聖誕嘉年華，沉浸於小飛象的奇幻世界，感受節日的歡樂氛圍！

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

時間：早上10時至晚上10時地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



聖誕嘉年華攤位遊戲（需購買嘉年華遊戲券）

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

時間：中午12時至晚上 8時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場



聖誕好去處2025【2.6】香港冬日IP角色慶典「⁠Merry Balloon Hong Kong」

香港冬日IP角色慶典 ―「Merry Balloon Hong Kong」即將隆重登場！活動匯聚慶典結合藝術、旅遊及娛樂三大元素，設有三項核心主題活動，包括：「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊、「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園及「Merry-Go-Around Town」AR氣球遊香港及全城集印。

「Merry Balloon Hong Kong」

日期：2025年11月24日至2026年1月4日



人氣角色氣球巡遊「Merry Balloon Parade」

日期：2025年12月28日（星期日）

地點：西九文化區藝術公園（巡遊隊伍將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+）



聖誕好去處2025【2.7】 華懋集團「華懋荃運會」

華懋集團旗下D‧PARK 為推動全民健康，即將舉辦大型社區體育盛事 ——「華懋荃運會」。活動將於2025年10月11日起至11月23日熱烈展開，以首階段「Get Ready」熱身準備及「Game On」全情投入，帶來多元運動體驗，鼓勵跨代參與！

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」/「巨大人生四格限定相框」

日期：由即日至2025年11月16日

時間：下午12時半至7時^

地點： D·PARK L1展覽區及多元智能運動場



聖誕好去處2025【2.8】《JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE超能日常夢境遊》

「JOGUMAN」帶到啟德AIRSIDE，BRACHIO（芭奇奧）、DIPLO（甸蒲露）、TRICERA（特莉奇娜）、ANKYLO（荌奇爐）、STEGO（蒔提哥）及BRACHIO（芭奇奧）的寵物狗 —— WOODY（葫迪）等一眾可愛的 JOGUMAN，將帶領大家漫遊6大JOGUMAN夢境打卡位；位於AIRSIDE露天廣場的「JOGUMAN 登月打卡點」的5米高月亮裝置前，首次穿上紅色斗篷變身超能JOGUMAN拍檔—— BRACHIO（芭奇奧）與WOODY（葫迪），擺定霸氣英姿陪大家打卡賞月。

日期及時間： 即日起至11月9日(上午10時至晚上10時)

地點： AIRSIDE 地下露天廣場、2樓中庭



聖誕好去處2025【2.9】The ONE X AAPA Pickleball Power-up!

美國掀起的社交運動Pickleball熱潮席捲香港，尖沙咀時尚地標The ONE夥拍Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）舉辦【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】，並由前網球及現役Pickleball「一姐」陳詠悠小姐（Venise）聯同其專業教練團隊，帶領大家走進結合趣味、健身及社交的Pickleball世界！

PikPok Pickle期間限定店詳情

日期：即日起至11月7日

時間：上午11時至晚上9時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



聖誕好去處2025【2.10】杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

商場二樓平台化身大型「杏花競技運動場」，免費開放供大家盡快釋放活力，當中精心打造4大運動挑戰區及3大打卡位，包括激發彈跳力和爆發力的「叻叻跳高挑戰站」、4米長「平衡大冒險」、挑戰左右腦協調能力的「旋轉拼圖站」、2米高「Baby Shark 冠軍時刻」立體獎盃等，快來投入這場運動派對，齊來揮灑汗水吧！

杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

活動日期：7月13日至11月21日

活動地點：杏花新城二樓平台



聖誕好去處2025【2.11】又一城｜NAMAGAKI日本生蠔BB首個香港大型展覽NAMAGAKI FESTIVAL

日本「蠔」氣爆棚的生蠔BB（Tsuburana Hitomino™ NAMAGAKI）強勢襲港！作爲日本人氣景品之一，生蠔BB憑藉豆豆眼及圓潤可愛的造型，風靡日本及香港各大遊戲機中心及夾公仔機店舖，成功俘虜各年齡層粉絲的心！

NAMAGAKI FESTIVAL @ Festival Walk

日期：2025年10月24日至11月13日

時間：11am - 9pm

地點：又一城LG2層



聖誕好去處2025【2.12】FWD MAX首個免費入場「MAX全民運動嘉年華」

四年一度全運會今屆首次由粵港澳三地聯合舉辦，定必成為全港盛事！為配合運動熱潮，FWD MAX生活體驗平台首個免費入場「MAX全民運動嘉年華」，將由10月12日至11月14日於樂富廣場舉行！凡FWD MAX會員即可免費參加盡情暢玩，絕對是親子放電、開心爆汗的最佳熱點！

MAX全民運動嘉年華

日期：2025年10月12日至11月14日

時間：星期一至五：中午12時至下午7時星期六、日及公眾假期：上午11時至下午7時（每節彈床20分鐘）

地點：樂富廣場B區戶外休憩用地（樂富地鐵站B出口）



聖誕好去處2025【3】玩樂篇

聖誕好去處2025【3.1】親子好去處2025｜香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

聖誕好去處2025【3.2】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

聖誕好去處2025【3.3】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

