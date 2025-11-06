聖誕親子活動｜香港愛樂團「聖誕音樂嘉年華」附獨家優惠低至85折

聖誕活動｜聖誕節臨近，相信各位父母都希望趁著佳節與子女共度一個歡樂的親子時光。香港愛樂團現誠邀大家參與一場充滿幽默驚喜的《The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華》，小朋友更有機會成為「小小指揮家」，親自帶領樂團演奏，創造難忘的美好體驗！



一場結合了現場管弦樂、奇幻馬戲與溫馨故事的管弦樂表演即將盛大上演！香港愛樂團現誠邀大家參與一場充滿幽默驚喜的《The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華》，屆時樂團中的表演伙伴們，將會為大家演譯多首經典及流行聖誕樂曲，現時更有精彩舞蹈表演，為各位帶來視覺和聽覺的享受。

The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華

故事發生在一次的聖誕馬戲團排練中，活潑可愛的動物演員們因一時興奮忘形，不慎撞翻了滿載禮物的雪橇，令禮物散落在嘉年華的每個角落。在班主 Ringo、雜技師 Jolly、小丑 Chloe及鋼線雜技師 Tara的引領下，觀眾化身成尋寶隊伍，展開了尋找禮物的冒險旅程，共同投入這場溫馨而充滿驚喜的旅程。

12歲以下VIP票觀眾 ($660) 更有機會成為「小小指揮家」，親自帶領樂團演奏，創造難忘的美好體驗！

The Carnival Musical Spectacular 聖誕音樂嘉年華活動詳情

日期：

2025年12月13日 (星期六) 14:30 | 18:30 場次

2025年12月14日 (星期日) 11:00 | 14:30 場次

地點：香港賽馬會演藝劇院



01空間獨家優惠低至95折 免手續費

獨家85折親子套票 (包一位成人及一位小童)

- VIP區 (粉紅色) 門票: $1122/2位 (原價$1320)

- C/D區門票: $748/2位 (原價$880)

- B/E區門票: $561/2位 (原價$660)

- A/F區門票: $374/2位 (原價$440)

單人門票獨家9折

- VIP區 (粉紅色) 門票: $594 (原價$660)

- C/D區門票: $396 (原價$440)

- B/E區門票: $297 (原價$330)

- A/F區門票: $198 (原價$220)

關於香港愛樂團

香港愛樂團是由一群業餘音樂愛好者組成的慈善團體。它成立的目標是：透過美妙動人的音樂，幫助有需要的社群。一直以來，樂團都朝著這個目標進發，以舉辦募捐音樂會的方式，為多個慈善機構籌募善款。自1999年起，樂團每年都會舉辦多場音樂會，迄今已為本地的民間慈善團體，籌得超過六千萬港元的善款。