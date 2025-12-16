美國母親策劃假綁架被捕　稱警戒精神障礙女兒勿與網上陌生人聯絡

母親策劃假綁架被捕｜美國阿肯色州一名母親因涉嫌策劃一宗假綁架案件被捕，這位母親聯同數名朋友，綁架自己22歲的精神障礙女兒，稱是為了嚇唬女兒勿與網上陌生人聯絡。其後母親與同黨被落案起訴涉嫌綁架，以及一級危害無行為能力人士福利罪。



綁架22歲精神障礙女兒 棄置田地不顧

美國阿肯色州一名母親Tamara Hamby涉嫌策劃一宗「假綁架」案件，目前正面臨刑事檢控。Tamara涉嫌安排兩名男性綁架自己22歲的女兒，將她帶到一片田地裡，再把她綁在樹上並棄置不顧。女兒的心智年齡僅約11歲，患有聽覺處理障礙，在學習上主要依靠觸覺理解資訊。

父親稱是為嚇唬女兒勿與網上陌生人聯絡

Tamara的丈夫Jeffrey Hamby公開為妻子辯護，他表示女兒一直在網上的聊天室，與一名自稱是鄉村歌手Luke Bryan的男子聯絡。他相信這位男子意圖綁架他們的女兒。他們曾多次試圖阻止女兒與這個人接觸，但都未能成功。

Jeffrey指出，妻子為了嚇唬女兒、讓她明白與網上陌生人交談的危險性，只好策劃了這宗假綁架案。她瞞著丈夫，與三名分別27歲、26歲以及22歲的朋友一起綁架女兒。女兒獲救後，手腕仍留有被索帶綁住造成的瘀傷。

Jeffrey表示女兒一直在網上的聊天室，與一名自稱是鄉村歌手Luke Bryan的男子聯絡。他相信這位男子意圖綁架他們的女兒。（Freepik）

母親與同黨被落案起訴

後來Tamara被國土安全部拘捕，並被落案起訴涉嫌綁架以及一級危害無行為能力人士福利罪，她的三名同黨亦面臨相同控罪。

Jeffrey認為，他們為保護女兒已經盡力了：「我們無法說服她理解危險的確存在，所以才想讓她親眼看到，邪惡是真的存在。」他強調，妻子是因為想做正確的事情而被捕，但同時也承認妻子的綁架行動，是「構思拙劣而且執行得非常糟糕」。