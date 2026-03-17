樓宇保障｜家居保險同火險有咩分別？比較保障範圍及適用對象

樓宇保險｜火險和家居保險兩者有何不同？事實上，兩者的保障範圍不盡相同。若不幸遇上火災，火勢波及到住宅，損失有機會以百萬元計算計。因此在購買保險前，必須釐清兩者的區別。



甚麼是火險？

火險，又名為樓宇結構保險。保障範圍只涉及樓宇結構，即樓宇落成時單位的基本裝置陳設，例如地板、天花板、門窗、牆身和水管等。火災、閃電、爆炸、樓宇倒塌、山泥傾瀉等意外造成樓宇結構損壞，導致產生維修或重建費用，在合符保單條款下，火險均會為投保人提供保障。

甚麼是家居保險？

家居保險即保障物業內因意外損失或損壞的家居，例如傢俱、電器、衣物、貴重物品、酒類、窗戶玻璃等等。其二，若投保人及與其居住之人士不幸因家居意外身故，保險公司同樣會作出賠償。

第三者責任保障

家居保險亦提供第三者責任保障（又稱個人法律責任），即假如投保人及其家人因家居意外而導致第三者出現傷亡或財物損失時，保險公司會承擔法律責任賠償。

常見的事故包括因投保人的家居水管爆裂導致鄰居家居損毀、或是從家中掉下物件令第三者出現損傷或財物受損等。

業主如申請銀行按揭 必須購買火險

在業主置業時，如當事人需申請銀行按揭，銀行通常會要求業主購買火險，以保障物業價值和銀行利益。火險很多時候都是以按揭貸款餘額作為基礎，再計及保費率等因素從而給出保費，一般銀行會要求業主每年均要續保或進行自動續保。

不過，雖然銀行要求業主必需購入火險，但業主並不一定要透過銀行購買，可以自行網上投保以符合銀行要求。另一方面，如果物業管理公司或業主立案法團已為物業購買集體火險，亦可以向按揭銀行提供有關文件副本，毋須一定購買。

公共房屋及居屋 由房屋署負責購買火險

本港的公共房屋及居屋多數由房屋署負責購買火險，保費會分攤在管理費內，一般而言不需再購買，而居屋或舊樓則需由業主自行承擔。不過，並非購買了火險便等於可以放下心頭大石，由於火險主要是保障樓宇結構，而家居保險保障的是物業內的家居，因此兩者性質屬於互補而非重疊。

可按個人需要 自行決定是否購買家居保險

現時不少家居保險不僅涵蓋家居財物，而且提供全球性的個人財保障，例如手提電話、筆記型或平板電腦維修費用；金錢失竊及個人證件補領費用；信用卡被盜用的損失等。不過，由於不同計劃對個別財物的賠償上限存在差異，加上部份產品或會涵蓋第三者責任保險，所以消費者宜按照自己需要，細閱產品條款，以揀選適合自己的產品。

事實上，不論業主或租客均可按個人需要，自行決定是否購買家居保險，以保障個人財物。至於保費，通常建築面積愈大，保費愈高。若果物業樓齡較大，或非典型的分層單位，保險公司的收費亦有差異。

火險家居保比較

火險 家居保險 保障範圍 因意外（火災、閃電、爆炸、樓宇倒塌、山泥傾瀉）而造成損壞的樓宇結構，包括地板、天花板、門窗、牆身和水管等。 因意外損失或損壞的家居，包括傢俱、電器、衣物、貴重物品、酒類、窗戶玻璃等。 是否必需購買 是。 一般情況下，業主向銀行申請按揭時，銀行會要求業主為物業購入一份火險，以保障銀行風險。 非必要，可按個人需求 適用對象 業主 業主及住戶 保障對象 業主，保障樓宇結構 投保人，保障單位內的家居財物 第三者責任保障 沒有 有

保險Q&A