家庭開支｜香港生仔幾多錢？由產檢分娩到湊B 3萬起跳 最貴逾30萬

香港生仔開支｜《財政預算案2026》將於周三（25日）公布，財政司司長陳茂波曾透露過會檢視稅務及子女免稅額是否有調整空間，更有新民黨建議為每個二胎家庭派發三萬元獎金。到底以上政策是否能夠減輕父母的經濟壓力？在香港由懷孕前到養兒初期，總共又需要花費幾多錢呢？



孕前準備

孕前檢查（$1,000-$6,000）

不少有生育計劃的夫婦都會在孕前進行一次身體檢查，除了檢查自己的身體狀況是否適合生育以外，亦可以藉此檢驗自己身體是否存有具遺傳性的疾病，例如乙型肝炎、性病和地中海貧血等，確保即日後寶寶能夠以最佳的狀態下健康成長。

現時，香港家庭計劃指導會提供低至HK$1000的孕前檢查服務，其他診所或醫院均有提供服務，收費大約由$1000至$6000不等。

調理身體（$3,000-$8,000）

在準備懷孕期間，不少女性都會透過服用營養補充品為胎兒打造更健康的生長環境，例如葉酸、鐵質、鈣質等等。甚至有準媽媽亦會以中醫調理為胎兒再增添一份保障。假設婦女選擇在孕前3個月開始服用營養補充品，再加上中醫調理，所花費的總金額一般為$3000至$8000不等。不過，無論是服用營養補充劑還是中藥，都應先諮詢醫生的意見，根據個人體質進行調整。

懷孕階段

產前檢查（母嬰健康院：$0；私家醫院：$15,000至$20,000）

一般在懷孕28周前，建議每四至六個星期便需進行一次產前檢查；28周至36周之間建議每二至四個星期檢查一次，36周後就需要每一至二個星期檢查一次，旨在監測胎兒發育、降低妊娠風險並確保母嬰健康。

健康院為香港居民提供了免費的產前檢查，不過若各位準爸爸準媽媽想到私家診所或者醫院產檢進行其他檢查（如唐氏綜合症篩查、抽羊水測試、結構性超聲波等），總費用便有機會達至$15,000至$20,000不等。

育嬰課程（$50-$1,500）

不少機構都會專為新手爸媽提供育嬰課程，一般由產前準備、懷孕及坐月、到後續的產後護理、嬰兒照顧技巧都會提供學術指導。市面上的育嬰課程一般都不會特別昂貴，常見的機構課程費用一般由$50元至$1500不等。不過，未必所有準父母都會選擇就讀育嬰課程，因此這筆費用並非必要，可按實際情況略去計算。

產前準備／待產用品（$500-$10,000）

為了迎接寶寶的來臨，各位準媽媽亦需要在產前預備走佬袋，常見的物品包括防疫用品、防水床墊、產婦衛生巾、 女性專用濕廁紙、沖洗瓶、乳頭霜、嬰兒衣物、尿片、嬰兒屁股護膚膏等等。而私家醫院已包含了大部分孕婦所需要的物品，各位準媽媽可以視乎個人情況攜帶合適的物資。

按照不同人的所需，準媽媽們或許同時需要在懷孕後購入孕婦裝、防妊娠紋產品、孕婦按摩療程等，費用有機會高達$10,000。

分娩階段

分娩手術（公立醫院：$500；私立醫院：$20,000-$200,000）

選擇一間適合自己的醫院進行分娩手術同時是各位準父母需要考慮的問題，由2026年1月1日開始所有公立醫院的每日住院費用調整至$200，若選擇在公立醫院進行分娩通常需要約$800-$1000左右。

而選擇在私立醫院分娩的孕婦，費用便視乎入院的醫院、病房的類別、是否為多胞胎等。若入住較昂貴的私家套房，費用可以高達$110,000。 另外負責剖腹分娩的手術費、麻醉師收費及兒科醫生費等等亦需要額外收費，總費用大概為$60,000左右。不過，若媽媽出院後，嬰兒仍然需要留院觀察、或是出現黃疸症狀，需要付加寄嬰費或是嬰兒黃疸光療費用。

產後階段

嬰兒用品（$5,000-$1,0000）

在產後初期各位父母們便需要購入大量的嬰兒用品，包括BB床、手推車、汽車安全座椅、奶瓶消毒器，玩具、寶寶的衣物、奶瓶奶嘴等等，上述的基本配置初期大約可達到$5,000 至$10,000。

陪月、護理（$5,000-$60,000）

不少人都會聘請陪月員，全方位照顧產後媽媽的所需，陪月員的薪酬視乎其資歷及工作時長，可以由$10,000至$45,000不等。另外產後所要服用的補品、紮肚療程等等，所需費用亦可達到上萬元。

消耗品：尿片、濕紙巾、奶粉（每月$1,500-$3,500）

尿片、濕紙巾、奶粉均為育兒的消耗品，尤其初生嬰兒的消耗情況較高，頭半年大概每個月都需要消耗約4-6罐的奶粉以及一整箱的尿片，各位父母每月大概需花費$1,500至$3,500左右的金額在消耗品上，半年為$9,000至$20,000不等。

BB保險（每月$150-$700）

寶寶的免疫力低，容易患上流感、腸胃炎、手足口病、水痘等的疾病，不少父母都會在寶寶出生前便計劃好為子女購入一份保險。不過，每一份保單在保障和索賠的範圍上亦有不同，父母可按照寶寶的需求購入合適的嬰兒保險。一般常見的嬰兒保險每月大概為$150至$700之間，若以半年計算，總需花費$900至$4200不等。

育兒支出

托兒服務（每月$3,000-$10,000）

現時不少家庭都為雙職父母，有部分人可能會選擇將育兒的任務「外判」給長輩，亦有人會選擇聘請外傭，現時外傭的最低工資為每個月$5,100，而托兒所收費由每月$3,000到$10,000不等，視機構是否由社處資助或是私營。不過，考慮到育兒是一場持久戰，若選擇聘請外傭或是由托兒所托管，半年的總開支約為$30,000至$60,000左右。

孕前至育兒開支 低則3萬起跳 高則可逾30萬

由孕前準備至養兒初期的支出，若選擇到公立醫院進行產前檢查及分娩，總開支估算介於$30,000至$50,000之間。不過，若由孕前到產後都選擇在私立醫院進行，費用則有機會高達$300,000，甚至更高。

其中，學業開支（學費、面試班、補習班等）、興趣班、海外交流、日常起居與飲食等均未納入此估算，因此實際支出仍須依照各家庭的需求而有所不同，僅供參考。

