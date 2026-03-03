復活節好去處2026｜100+香港復活節活動 商場打卡/遊樂場/展覽

復活節好去處2026｜必睇展覽、商場打卡佈置、親子餐廳。以下為大家整合超過100個復活節好去處，即睇有甚麼心水活動！



復活節好去處2026【1】商場打卡／市集

復活節好去處2026【1.1】PopWalk天晉滙「Grab 'n' Go 隨玩 ‧ 隨食市集」

PopWalk天晉滙將一連六個週末舉辦美食及寵物主題市集。其中「Grab 'n' Go 隨玩‧隨食市集」3個週末將雲集逾50個特色美食單位，帶來超過200款驚喜輕食。市集特別邀請本地人氣雪糕品牌Madness Family、元朗雞蛋仔名店Eggcellent 852，以及多個特色美食品牌輪番登場。

PopWalk「Grab 'n' Go 隨玩 ‧ 隨食市集」活動詳情：

日期：2026年2月28日、3月1日；3月7及8日；至4月3至7日 （星期六、日及公眾假期）

地點：Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道

時間：2pm 至 10pm



復活節好去處2026【1.2】MCP 新都城中心 x Jumptopia「巨大化『蟲』林世界」充氣樂園

將軍澳MCP新都城中心聯乘Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心，打造「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」充氣樂園，讓小朋友可以勇闖搭配沉浸式音效與環境的７米高巨型「蛇」滑梯、挑戰炫彩燈光動態變色的6米高變色龍滑梯及4大主題玩樂專區，盡情放電！

「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」

日期：3月21日至4月26日

時間：中午12時至晚上8時 (星期一至五、公眾假期除外)

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



復活尋「蟲」記 互動體驗教育區

日期：3月21日至4月26日

時間：上午11時至晚上8時 (星期六、日及公眾假期)

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



復活節好去處2026【1.3】iSQUARE x Jack' n Jill 珍珍 脆爆開心天地

iSQUARE國際廣場聯乘Jack’n Jill珍珍薯片隆重呈獻【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】，準備3大樂「脆」玩樂區域包括：「友脆」彈床樂園、快「脆」碰碰車，及「脆」味夾夾賞。

【iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍 脆爆開心天地】活動詳情：

開放及換領日期：2026年3月28日至29日、4月3日至7日、11日至12日、18日至19日、25日至26日、5月1日至3日、9日至10日（星期六、日及公眾假期）

遊戲時段：下午1時至晚上7時

遊戲地點： 3樓iFUNCTION



復活節好去處2026【1.4】領展黃大仙《福牆》

「領展黃大仙《福牆》」，以當代設計連繫傳統書法藝術與區內的祝福文化，匯聚108位來自社會各界人士親筆書寫的「福」字墨寶，築成長18米、高3.8米的文化長卷。推廣期內，參加者於限時 30 秒內，在商場指定遊戲區域通過手機捕捉不同款式的「福」字，集齊指定數量即可換取禮品一份。

「捉福・傳城」AR互動遊戲詳情

活動推廣日期：2026年2月26日至3月31日 （「推廣期」）

活動推廣地點：黃大仙中心、T Town、啟田商場（「推廣地點」）

遊戲區域： 推廣地點內共設5個特定區域，詳細位置請參閱場內指示。



復活節好去處2026【2】限定展覽／其他活動

復活節好去處2026【2.1】幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展

INCUBASE Studio將隆重舉行《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》。展覽將帶領觀眾重新感受「從零開始的時代」，首次公開平成首位英雄誕生的真相及如何開創特攝新紀元。

《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展 》活動資訊

展覽日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 5 月 10 日（日）

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena



復活節去處2026【3】玩樂篇

復活節去處2026【3.1】全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場

復活節去處2026【3.2】親子餐廳2026｜香港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

親子餐廳2026

復活節去處2026【3.3】親子好去處2026｜香港40+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

戶外公園/遊樂場

復活節去處2026【3.4】親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔

親子自助餐2026