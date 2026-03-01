3月生日優惠2026｜40+自助餐/燒肉火鍋/遊樂設施 免費任玩任食

生日優惠2026｜各位3月壽星生日快樂！各位計劃好如何度過一年一次的生日了嗎？現時各大場地都在提供生日優惠，包括酒店自助餐、餐飲店、遊樂場。



生日優惠：玩樂好去處篇

3月生日優惠【1】香港迪士尼樂園：迪士尼酒店生日禮遇

香港迪士尼樂園提供多項生日禮遇：

- 加入MyDisney HK預訂迪士尼酒店2晚起住宿，並於生日月份入住，可尊享實時房價65折

- 入住酒店免費獲贈蛋糕造型毛巾及生日卡

香港迪士尼樂園連玩2日門票 (可連續2日入園)

一張2日標準門票或一張2日小童 (3-11歲) / 長者 (60歲或以上)門票

1日門票｜獨家低至半價換購門票

Walt's Cafe 華特餐廳下午茶｜$658/2人

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山神奇道

電話：3510 6000



3月生日優惠【2】海洋公園：生日免費入場優惠｜獨家94折優惠門票

香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天享以下優惠：

- 於公園票務部出示網上預約確認二維碼及有效香港身份證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。

- 若生日當天為休園日，生日優惠可順延至下一個公園開放日。

【01優惠】獨家94折起入場門票

海洋公園

地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號

電話：3923 2323



3月生日優惠【3】香港杜莎夫人蠟像館：生日優惠低至6折｜01空間優惠

壽星於生日前三天至生日後三天期間（包括生日當天），可享：

-以優惠價港幣160元入場（原價港幣300元），優惠低至6折

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

電話：2849 6966



3月生日優惠【4】PowerPlay Arena：免費入場1小時

PowerPlay Arena會員生日當天可享：

-The BattleField Zone A免費入場1小時

-充值HK$500得800個電子代幣優惠

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



3月生日優惠【5】挪亞方舟：會員生日免費入場 同行半價｜門票低至6折

於挪亞方舟成為『挪亞FUN分CLUB』會員，即可享以下生日優惠：

-會員免費入場乙次。

-同行之一位親友可享半價即日門票折扣優惠。

-於豐盛閣餐廳或挪亞廚莊惠顧滿$300可享免費1磅生日蛋糕乙個(必須事先5 – 7天預約)。

門票低至5折

香港挪亞方舟

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

電話：3411 8888



3月生日優惠【6】昂坪360：生日纜車免費來回

即日至2026年12月31日，持香港身份證的賓客可免費搭乘來回昂坪纜車，若生日當天為昂坪360指定保養及維修日,即可享：

- 於生日月份內任何其他日子免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。

-可8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂)。

車票獨家82折起

昂坪360

地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站

電話：3666 0606



3月生日優惠【9】Neway｜壽星免費唱K

凡於生日月份與一位或以上的親友一同蒞臨Neway，即可享：

- 每2位顧客可免1位的人頭費。（優惠不適用於K- Lunch時段）

生日優惠：飲食篇

3月生日優惠【1】歷山酒店：生日獎賞優惠｜六人同行一人免費

歷山酒店為壽星及一眾親友提供生日優惠：

-每6位成人惠顧自助午餐或晚餐，其中1位可免費用餐。

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868



3月生日優惠【2】帝逸酒店｜6人同行1人免費｜贈送生日甜品

凡使用優惠碼「ALVABDAY」惠顧以下餐廳即可享有生日優惠：

Alva House

-生日月享免費自助餐（6人同行，1人免費）

-提前1星期預訂可享自助餐生日派對專享兒童地帶及玩樂設施2.5小時，連參加免費紙杯蛋糕工作坊及小遊戲活動乙次（20位起 )

-贈送生日甜品

逸軒

- 逸軒壽宴套餐提前2星期預訂可享9折優惠連麻雀耍樂

帝逸酒店

地址：香港沙田源康街1號

電話：3653 1111



3月生日優惠【3】JAJA：免費精選甜品

由1月13日開始，預先訂座的當月壽星可享：

-是日精選甜品乙客

JAJA

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999



3月生日優惠【4】半島酒店：快樂生辰獎賞｜獲贈生日蛋糕

香港半島酒店為壽星送上「快樂生辰獎賞」，與親友共享生日快樂：

- 生日當天惠顧大堂茶座晚餐2位，即可獲贈生日蛋糕1個。

- 惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，可享1位免費用餐，並獲贈生日蛋糕1個。

*優惠不適用日期：2026年3月11-12日及3月23日

香港半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

電話：2696 6772 / 2696 6693



3月生日優惠【6】皇家太平洋酒店：壽星免費獲贈甜點或美酒

生日之星與其他三位付費客人惠顧堤岸酒吧及餐廳，即可享以下其中一項優惠：

-選項一: 獲贈半磅忌廉蛋糕或精選美酒一瓶

-選項二: 壽星可享用半價享用半自助午餐或晚餐乙次

Sino Club會員：

-於生日月份惠顧堤岸酒吧及餐廳半自助午餐和晚餐，每四位付費客人即獲贈半磅生日蛋糕一個或免費餐酒乙瓶；同時生日會員可享半價優惠。

-於生日月份入住皇家太平洋酒店，可享最優惠房價8折優惠及獲贈餐酒一瓶（預訂時輸入優惠碼「SINOCLUBBD」）

皇家太平洋酒店

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城

電話：2738 2398 / 6396 4956（WhatsApp）



3月生日優惠【7】黃金海岸酒店｜生日會員優惠

Sino Club會員於生日月份攜同2位成人親友以正價惠顧聆渢咖啡廳自助午餐 / 晚餐，可享：

-普通會員：

免費自助午餐 / 晚餐一位

-尊尚會員：

免費自助午餐 / 晚餐一位

獲贈半磅生日蛋糕一個

-會員於生日月份入住黃金海岸酒店：

可享最優惠房價8折優惠及獲贈餐酒一瓶

黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號 Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1號

電話：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）



3月生日優惠【8】愉景灣酒店：免費生日自助晚餐

愉景灣酒店 Café bord de Mer & Lounge 為壽星送上生日驚喜：

-凡預約4位或以上訂座之自助晚餐並於生日當月惠顧，生日壽星可免費用膳

-獲贈半磅鮮雜果香草忌廉生日蛋糕

香港愉景灣酒店

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

電話：2295 8299 / 6317 3526（WhatsApp）



3月生日優惠【9】香港港麗酒店｜Sino Club會員專屬生日優惠｜8折優惠

香港港麗酒店為 Sino Club 會員送上多重生日優惠：

- 生日月份內可享食品及飲品8折優惠。

- 免費獲贈生日蛋糕1個。

- 2位或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒1杯；4位或以上惠顧可獲贈精選美酒1瓶。

香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2822 8870（金葉庭） / 2822 8801（意寧谷） / 2822 8891（樂聚廊） / 2822 8890（咖啡園）



3月生日優惠【10】杉玉：生日驚喜甜品拼盤

由即日起，凡堂食消費滿$70，並Follow【杉玉】Facebook或Instagram，6月生日當天之客人即可享：

-免費獲贈【生日驚喜甜品拼盤】乙份

-即影即有乙張。

3月生日優惠【11】一鍋堂：3大會員生日優惠

一鍋堂為會員推出多重生日優惠，壽星與同行朋友可享以下驚喜：

-黃卡會員：

可獲9折生日優惠劵

免費生啤2杯

贈送元貝2隻

-金卡會員：

可獲85折生日優惠劵

任食火鍋免費延長30分鐘

贈送桶蠔半打

-白金卡會員：

可獲8折生日優惠劵

任食火鍋免費延長60分鐘

贈送桶蠔一打

注意：所有優惠均有指定優惠時段，詳情請向一鍋堂查詢。

一鍋堂

地址：

葵芳旗艦店：興芳路 223 號新都會廣場 6 樓 601-610（電話：3618 8219）

荃灣總店：眾安街 55 號大鴻輝中心 19 樓（電話：2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街 104 號 XX Arcade 東翼 2 樓（電話：8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道 620-628 號瓊華中心 6 樓（電話：3618 8161）



3月生日優惠【12】平昌 BBQ Mongkok：生日 75 折優惠

壽星於生日當天，或前後 3 天，讚好餐廳 Facebook 或 Instagram 專頁，並於結帳時出示身份證，即可享以下優惠：

- 生日 75 折優惠

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心（CTMA）13 樓

電話：2612 1682



3月生日優惠【13】白石燒烤｜會員生日禮遇｜滿指定金額送乳豬

成為白石燒烤會員，並消費滿$1500，即可獲免費金牌乳豬!

白石燒烤

地址：新界馬鞍山白石第1950 號

電話：2744 8188



3月生日優惠【14】大喜屋｜獲贈生日蛋糕一個

壽星於正日生日惠顧大喜屋午市/晚市任何放題時段，滿4位或以上，即可享：

-送您自家製生日蛋糕(1個)

-8位或以上，送您１位免費及自家製生日蛋糕(1個)

大喜屋

地址：沙田正街21-27號,沙田廣場L1,33&44-46號鋪

電話：3188 8018 / 3188 8019



3月生日優惠【15】熊本牛鍋：壽星火鍋免費套餐

壽星於生日月份4位或以上同行，即可享以下優惠：

- 可免費享用「頂級皇牌套餐」或「澳洲和牛套餐」

熊本牛鍋

地址：

尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖（WhatsApp：9432 4188）

元朗安寧路38號世宙24號舖（WhatsApp：5236 3638）

電話（Whatsapp）：9432 4188（尖沙咀店）／5236 3638（元朗店）



3月生日優惠【16】牛角：KABU PASS會員生日獎賞

登記成為KABU PASS會員，即可於生日月份享以下優惠：

- 銀會員：額外0.5倍積分獎賞。

- 金會員：額外0.5倍積分及可享總值$2,000的電子優惠券。

牛角

分店一覽：https://www.gyukaku.com.hk/location-test/



3月生日優惠【17】Tiffany Blue Box Cafe：迷你蛋糕與旗艦店體驗

The Tiffany Blue Box Cafe 送上生日驚喜，讓壽星感受獨特體驗：

- 凡2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你 Blue Box 蛋糕及15分鐘旗艦店體驗。

Tiffany Blue Box Cafe

地址：九龍尖沙咀北京道1號大堂207-208號鋪

電話：2362 9828



3月生日優惠【18】BEANS Coffee：homemade cake生日驚喜

本月壽星凡於生日當月惠顧堂食，荳子即時為您送上：

-自家製蛋糕乙件

-可無限次享用優惠

BEANS

分店一覽：https://www.beansgroup.hk/beans-cafe/



3月生日優惠【19】喰楽｜全單折扣優惠

凡於生日月份惠顧喰楽晚市，即可享有全單折扣優惠：

- 生日正日惠顧，晚市時段可享全單85折優惠；

- 生日當月惠顧，晚市時段可享全單9折優惠；

- 4人或以上額外5%優惠（不計13歲或以下小朋友）。

*必須經電話/whatsapp/ig 訂座。

喰楽

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座9樓H室



3月生日優惠【20】龍鳳呈祥雞煲火鍋：乳豬蛋糕

正式會員於生日月份四人或以上惠顧龍鳳呈祥雞煲火鍋，在3日前訂座即可享：

-免費乳豬蛋糕

龍鳳呈祥雞煲火鍋

地址：九龍尖沙咀加拿分道16號金輝大廈2樓全層

電話：28198881



3月生日優惠【21】九龍東如心酒店：免費半自助餐優惠

如心賞會員可於生日月份攜同一位付全費之成人，享以下優惠：

-免費半自助餐優惠（只適用於成人每位$458起之菜式）

生日優惠：零售篇

3月生日優惠【1】La Famille：免費戚風小蛋糕

La Famille 每月都會選定一天進行生日之星活動，今個月為3月19日。生日之星只要在3月9日起進入指定網站並成功登記，即有機會免費換取戚風小蛋糕一件，口味隨機。

3月生日優惠【2】西樹泡芙：特濃泡芙生日贈禮

西樹泡芙為壽星提供簡單又甜美的生日優惠：

- 壽星於生日當日向店員出示有效生日證明，並掃描 QR Code 加入 WhatsApp 群組，即可免費獲贈特濃泡芙1個。

3月生日優惠【3】POP MART Hong Kong：生日月限定禮物

當月生日的會員可於香港POP MART官網查看生日活動內容，到線下門店收銀台領取生日禮物。

- 生日會員可獲生日襟章一個。

- 會員到店消費可額外獲得生日徽章一個。

3月生日優惠【4】麥當勞：會員生日專享優惠

登記成為麥當勞 APP 會員，即可於生日當月收到專屬優惠券：

- 購買任何食品，即送新地、蘋果批或中薯條一份。

3月生日優惠【5】Dough Bros Pizza & Doughnuts：會員生日免費pizza與獎金

人氣外賣店 Dough Bros Pizza & Doughnuts 推出會員生日優惠：

- 加入 Dough Bros 會員，即可免費獲贈價值 $50 Dough Dollars 及免費披薩一份。

3月生日優惠【6】LIFETASTIC：會員生日免費獲贈蛋糕

LIFETASTIC 為會員提供生日專屬優惠：

- 銀會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，另可免費獲贈件裝蛋糕1件。

- 金會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，並免費獲贈原個小尺寸蛋糕1個（需最少3天前預訂）。

3月生日優惠【7】Pizza Hut：生日現金券與免費披薩

成為 Pizza Hut 會員，即可享生日專屬優惠：

- 普通會員：獲 $50 現金券。

- 金會員：獲 $100 現金券及免費普通批一個。

3月生日優惠【8】豐澤：會員專享生日禮遇

會員於豐澤門市或網店消費滿$500 即享$50 折扣。

3月生日優惠【9】Uniqlo：生日優惠券

成為Uniqlo會員，生日可獲贈$50優惠券。

-獨立訂單須滿港幣$500或以上（購物袋費用及改褲費不計算在內）方可使用優惠券。

3月生日優惠【10】大快活：生日優惠套餐

下載大快活 APP 並登記成為會員，生日當月即可享受優惠：

- 以 $9.9 換領指定早餐或下午茶套餐。

3月生日優惠【11】Starbucks：免費飲品或蛋糕

Starbucks 綠星會員於生日當月可透過 APP 獲得生日驚喜：

- 免費享用 1 杯中杯裝手調飲品或 1 件蛋糕。

- 購買任何特濃咖啡手調飲品，另可額外獲享 1 份特濃咖啡。