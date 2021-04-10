Dyson勁敵｜報告指小米$899取勝　成空氣清新機之冠　除病毒甲醛

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-10 19:00

著名家電品牌Dyson除了風筒、吸塵機深受眾多家庭追棒之外，空氣清新機亦極具人氣。不過其家電價錢普遍比一般牌子貴，有時難免令人卻步。早前有報告研究市面上的空氣清新機，比較Dyson與多個不同品牌，當中價錢有平有貴，測試結果如下：

報告就空氣清新機的幾個方面作研究，包括空氣淨化表現、除甲醛表現、能源效率、寧靜程度、使用方便程度及除煙霧、塵埃、花粉表現。Dyson 的空氣清新機Pure Cool TP04和Pure Cool Link TP03價錢約$5,000，但在空氣淨化、除甲醛方面的效能稍遜。

報告中指，小米的空氣淨化器2S（AC-M4-AA），在除煙霧、塵埃、花粉表現及能源效率的表現上較優勝，寧靜程度亦最出色，至於價錢，小米空氣淨化機不用$1,000，實在是經濟得多。

小米空氣淨化器2S（AC-M4-AA）

新升級型號：小米空氣淨化器 3C

而且，小米的空氣淨化器又再改良，新升級的小米空氣淨化器3C每分鐘可輸送6,000升，具高精度激光顆粒物傳感器，輕微污染也可靈敏感應。以及高效除細菌、病毒濾芯，3層淨化，層層高效，遠離細菌及敏感源。而重點是價錢更便宜，現只售$899，性價比極高！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/10）

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