讀寫障礙患者成言語治療師　期望以自己經歷幫助孩子及家長

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-03 09:00

小時候，我的操行常常很高分，成績表上印滿「嫻靜有禮」、「表現專注」等讚賞字句。在香港，你表現得近乎像個啞巴般的文靜學生，便會被貼上乖巧、懂事的標誌。但沒有人知道，我並不想做模範生，我只是說不出話而已。 【作者：Ms Wincy-香港童協創辦人/言語治療師】

小學時有兩件事深深印在我的腦海中。

有次上課時我很想上廁所，但不敢舉手，不是單單的膽怯，更像生理上抗拒我作出任何行動，終於我忍忍忍，忍到就快瀨時，才等到小息衝去廁所，後來才發覺那不是小息，只是轉堂，尚幸並無被任何人發現。

又有一次在課堂中老師要求我答問題，我站起來，講了答案，但老師說聽不到，連身旁的同學也聽不見，於是我走到老師的前面，對著她的耳朵說，她還是聽不見。

原來我以為自己講了，卻是沒有成功發出任何聲音。

這樣的狀況持續到小四，我雖然不是話很多的小孩，卻也不是不能說話，在其他地方也能正常地發出聲音，唯獨在學校，無論如何都不能簡單、輕鬆地講話。長大後我才知道或許自己是患上了「選擇性緘默症」（Selective mutism），一種社交焦慮症。老師以為我是害羞，所以才不說話，每每把仿如開籠雀的同學安排做我的鄰座，但其實我是因為緊張、焦慮才無法開口，我不想被任何人關注，最好大家都留意不到我的存在。這樣的症狀一直到我參與補習社，認識多了不同的人和升中轉到一個陌生環境能重新開始，才漸漸好轉。

但那幾年，實在為我小小的童年增添了許多陰影，那種想說卻無法說，想改變卻又力不從心的感覺叫人抓狂。即使到了現在，偶爾我還是會受那種焦慮影響。

另一方面，可能很多人也不曾想過，其實我有讀寫障礙。一個讀到碩士的人，怎可能有讀寫障礙？！但這是真的，時至今日，我還是會把b與d調轉，把字串漏串錯而不自覺。現在關注SEN的人多了，對於讀寫障礙的認識也加深了一點點，可我那時候的社會並沒有這樣的認知，父母只是認為我不專心、懶惰、粗心大意，儘管我知道自己已付出了很多，但結果只是一次又一次地顯示著我的不足，於是我也把自己貼上愚蠢、大意的標籤。中小學的成績可想而知，有點慘不忍睹，加上考公開試的期間，母親被診斷出患上癌症，我全副心機根本不在課業上，於是我無法升上中六，這實在是順理成章的結尾。

偶爾我會想，如果童年時期或青少年時代，有能理解我的人有能幫助我的人，我的路會不會可以不一樣呢？

會考過後，我曾想過要不要重讀再考一次，可是母親認為我不是讀書的材料，不如找個能賺錢的科目，早點畢業出來工作養家更好。我想修讀幼教，可父親認為那是低下的工作（在從商的父親心中那只是替小朋友執屎執尿的工作，不會受人尊重。），於是我只好修讀了他們認為有美好前景的酒店管理科目，和現在的我風馬牛不相及對不對，可有時候生活就是這樣，不好好思考就這樣跟著大隊走的話人生有可能會愈走愈歪，我還讀了個旅遊業管理的學士呢。畢業後隨便找了份文職，便開始工作起來。那份工作還不錯，內容很簡單，每天也能準時收工，雖然悶了點，但勝在夠穩定。

人生就要這樣過了嗎？我問自己。

後來一個月後我便辭工了。

不該這樣，我認為我的人生不該這樣。

有些人常常懷念年少時的無憂無慮，慨嘆長大後的身不由己。

我卻從來沒有這樣的感受，當年讀書對我來說是件苦事，我無法選擇想讀的科目，也沒有適當的方法評估我的能力，我一直在無可奈何又自卑的心情度過我的少年時代，直到我出來工作，我才感受到自由的味道。

或許工作有很多責任要付，也有很多事情不得不面對，可至少那些都是出於我的意願，是我所選擇的。

辭掉文職後，我再一次想起自己的幼教夢。

可是要做老師的話，必須要再進修，要進修，便必須要有錢。

而我現在沒有錢。

於是那一年，我打了三份工。

日間，我在青少年中心中擔任PW（活動幹事），夜晚到一些營地做兼職導師，星期六或日則成為生態導賞員帶團。

現在想來也覺得自己瘋狂，幸好自己夠瘋狂，不然今天已不可能有Ms Wincy的出現。

後來我成功修讀了幼教的專業資格，更讀了教育碩士。

對一個有著讀寫障礙的人來說，實在是不容易，不過因為我有想做的事情，還是拼命捱過去了。

我曾在本地幼稚園任教，很快我便發覺和自己的教學理念不相同。工時長還是其次，我相信沒有一個選擇做幼稚園老師的會介意工作的勞累，只要那是對小朋友好的，我們都甘心赴湯蹈火，可那時我們花最多時間處理的卻是無關重要的行政工作，而且主任還對我說不可以坐在小朋友旁邊和他們一起玩。我氣結，難道我們的工作不是陪伴小朋友成長嗎？難道只要他們排排坐好，安靜地聽書就足夠了嗎？

就在心灰意冷之際，有位舊同事介紹我到國際學校任教。在那裡，我才完全體會到自己工作的意義。

國際學校容許老師按著自己的方式任教，也不會限制小朋友要成長為甚麼樣子，而是協助他們發展自己。那裡有很多特殊需要的小朋友，這時我才第一次知道他們面對著甚麼樣的困境，資源又是何等的缺乏。

一般而言，家長懷疑小朋友有特別情況時需要評估排期，這時至少需時年半，到確診需要治療時，治療期也需要年半，可這已是最樂觀的情況，要是家長發現得慢，或是排隊的時間長了，期間小朋友升上小學，那麼對不起，要在小學那邊重申排隊了。這情況實在可怕！我想起了自己小時候的經歷，那種在一無所知的黑暗中跌跌碰碰地前行，無人攙扶的孤獨與無助叫人恐懼。或許就是在那時候，成為言語治療師，替不會為自己發聲的小朋友發言的小種子悄悄落在了我的心中。

今天我成為言語治療師已一段時日，回首那段日子並不容易。

先是辭掉穩定的工作，失去了收入，後是明知自己有讀寫障礙，進修遇到的困惱必定更多，因言語治療的碩士課程與從前修讀的教育碩士有所不同，並不是實習、寫論文和做報告就可以，還必需要即場考試，對一個在串字、背誦方面有困難的人來說實在相當難熬。

而且我本來是讀理科的，言語治療卻包含了很多文科的知識，實在是雪上加霜。

雖然如此，那顆想要成為言語治療師的種子卻從未枯萎，愈發在我心裡成長。

於是我咬一咬牙，毅然踏上這條路。那份決心就像當年我辭去那份文職，打三份工為要修讀幼教課程一樣。有了決心，卻不等於事情就會順利。

在修讀課程期間，壓力令我的濕疹爆發，腳部的情況非常嚴重，而屋漏偏逢連夜雨，父親因類風濕關節炎入院，其後感染了肺炎，在深切治療部躺了一個月，插足三個星期喉，最終還是撒手人寰。

你或許能想像我有多難過，可是我必須說我的難過遠比你想的更多。

我曾想過送棄學業，真的真的太難受了。幸得老師和學校臨床心理學家的幫忙和鼓勵，最後我終能順利修畢課程。這次的經歷亦讓我更明白同行的重性，也提醒著我要作一個能與人同行的言語治療師。

畢業後選擇自行執業，而不是到機構中就任，只因我希望在自己能力範圍內能做得更多。政府資源有限，不同機構也有不同的規則要守，要改變制度並不容易。現時每個月我都會騰空2-3日，為一些有需要的家庭提供免費的語言發展進度檢查。每個家庭的背景不同，經濟狀況也可能未必能輕鬆地負擔相關費用，但在我能力範圍許可下，我想盡自己微小的力量和小朋友同行，希望他們在和一般人不一樣的同時，亦能愉快地成長。

我沒有能力改變自己的過去，但我可以協助更多人不需要走我的舊路。

擔當言語治療師後，我亦更明白幫助一個小朋友不單單是只讓他變得更好，有時更可能挽救了一個家庭。因為誤解，我們常常會互相傷害，像我的父母在我年少指責我不用心、不用功，我也生氣父母對我的否定與不諒解。就在我接觸一個又一個的個案時，我仿似和舊日的他們對話，我明白他們多了，漸漸釋懷起來。

原來我們只是缺乏相關知識，我們只是不知道要怎麼做，如果有專家介入的話，我們都可以做得更好。

願每一個孩子都能按著自己的步伐快樂地成長起來，也願每一位家長都能更明白孩子的狀況，消除不必要的憂慮與煩惱，向著正確的方向努力，和所愛的孩一同幸福地活著。

祝福大家！

Ms Wincy-香港童協創辦人/言語治療師

相關文章：小朋友經常發脾氣鬧情緒 家長必學4招教孩子學識管理情緒

按圖即睇4招教孩子學識管理情緒：