復活節｜學校尋蛋活動　挑戰小任務讓孩子在玩樂中行善|屈家妍

撰文： 屈家妍 最後更新日期： 2021-04-04 09:00

復活節到啦！小朋友們期待萬分的尋彩蛋（Egg Hunting）也將如期而至。作為復活節的傳統活動，尋彩蛋有著極其美好的寓意，成功找到彩蛋便代表著一切能夠喜樂平安。除了傳統的復活蛋，很多「新型復活蛋」也紛紛面世，和小朋友「捉起了迷藏」，善意彩蛋 (kindness eggs) 便是其中之一。

受尋找仙子門 (fairy doors hunting)的啟發，晉德學校在學生中發起製作善意彩蛋活動，並將它們藏在港島寶雲道。學生們將去年使用過的復活蛋循環再用，今年他們還加入小點子，把寫有善舉的小紙條置於蛋內，內容可以是幫忙做家務、在公共交通工具讓座給有需要人士、與朋友分享玩具、或者對家人訴愛意等等。在老師的引導下，這些小學生們為了增加復活蛋的外觀和吸引力，每個人都花心思為復活蛋設計了外殼，製作獨一無二的善意彩蛋。

學生們分批把善意彩蛋放在在寶雲道，當有人找到並選擇接受它，便要完成紙條中的善意小任務。之後善意彩蛋會被再次藏起，悄悄等待下一位找到它的「善良小天使」！如此一來，紙條中的善舉便慢慢在人與人之間傳遞開來。

晉德學校希望藉此活動能培養學生美好品德，體會仁、義、禮、智深刻內涵，並鼓勵孩子在日常生活中也釋出善意，架起愛與溫暖的橋樑。美國政治家富蘭克林 (Benjamin Franklin) 曾經說過：‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 富蘭克林說的就是體驗式學習 (Experiential Learning)， 他所指的「讓小朋友參與」的一種學習，通過個人體驗及反思而獲益的一種學習過程。

晉德學校的理念與體驗式學習有異曲同工之妙。孩子們得以將課堂上的知識切實融入生活之中，深入認識何為「友善」以及如何行善。

各位家長在復活節時不妨帶同孩子慢遊寶雲道健身徑，做運動呼吸新鮮空之餘，亦加入尋蛋的隊伍，尋找一隻隻可愛的善意彩蛋。爸爸媽媽一起參與，共度美好的親子時光，同時也能讓孩子挑戰每個小任務，從玩樂中學習，享受假期歡樂之餘亦一同散播善意，不失為一次妙趣橫生、有教育意義的親子之旅！

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