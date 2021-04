復活節｜學校尋蛋活動　挑戰小任務讓孩子在玩樂中行善|屈家妍

撰文: 屈家妍 最後更新日期: 2021-04-04 09:00

復活節到啦!小朋友們期待萬分的尋彩蛋(Egg Hunting)也將如期而至。作為復活節的傳統活動,尋彩蛋有著極其美好的寓意,成功找到彩蛋便代表著一切能夠喜樂平安。除了傳統的復活蛋,很多「新型復活蛋」也紛紛面世,和小朋友「捉起了迷藏」,善意彩蛋 (kindness eggs) 便是其中之一。

受尋找仙子門 (fairy doors hunting)的啟發,晉德學校在學生中發起製作善意彩蛋活動,並將它們藏在港島寶雲道。學生們將去年使用過的復活蛋循環再用,今年他們還加入小點子,把寫有善舉的小紙條置於蛋內,內容可以是幫忙做家務、在公共交通工具讓座給有需要人士、與朋友分享玩具、或者對家人訴愛意等等。在老師的引導下,這些小學生們為了增加復活蛋的外觀和吸引力,每個人都花心思為復活蛋設計了外殼,製作獨一無二的善意彩蛋。

學生們分批把善意彩蛋放在在寶雲道,當有人找到並選擇接受它,便要完成紙條中的善意小任務。之後善意彩蛋會被再次藏起,悄悄等待下一位找到它的「善良小天使」!如此一來,紙條中的善舉便慢慢在人與人之間傳遞開來。

晉德學校希望藉此活動能培養學生美好品德,體會仁、義、禮、智深刻內涵,並鼓勵孩子在日常生活中也釋出善意,架起愛與溫暖的橋樑。美國政治家富蘭克林 (Benjamin Franklin) 曾經說過:‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 富蘭克林說的就是體驗式學習 (Experiential Learning), 他所指的「讓小朋友參與」的一種學習,通過個人體驗及反思而獲益的一種學習過程。

晉德學校的理念與體驗式學習有異曲同工之妙。孩子們得以將課堂上的知識切實融入生活之中,深入認識何為「友善」以及如何行善。

各位家長在復活節時不妨帶同孩子慢遊寶雲道健身徑,做運動呼吸新鮮空之餘,亦加入尋蛋的隊伍,尋找一隻隻可愛的善意彩蛋。爸爸媽媽一起參與,共度美好的親子時光,同時也能讓孩子挑戰每個小任務,從玩樂中學習,享受假期歡樂之餘亦一同散播善意,不失為一次妙趣橫生、有教育意義的親子之旅!

