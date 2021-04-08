世界比過往更複雜多變　培養孩子健康良好的品格「GHI」｜許繹標

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-08 19:06

現今世界比過往更複雜多變，今天的孩子在成長中需要面對不同的挑戰。迎接一個難以預知的未來，我們更需要培養孩子健康良好的品格素質。今期筆者跟大家分享品格GHI:「良善」G-Goodness、「溫柔」G-Gentleness、「誠實」H-Honesty，以及「創新」I-Innovation。希望我們的孩子們可以以誠實為本、帶著良善而溫柔的心腸，加上不怕失敗和獨具創意的解難能力，以正向健康的態度面對難關，以清澈的心靈照亮未來的道路。 【作者為香港中華基督教青年會協調幹事許繹標】

「良善」G-Goodness與「溫柔」G-Gentleness

「良善」G-Goodness，從字面上不難理解，良善是指心地和善及樂善好施。具體的行為包括主動幫助別人，同時能理解別人的需要。大家可有看過《伊索寓言》中的故事《北風和太陽》，這個故事對上述的兩個品格特質有更生動有趣的描繪。故事中北風和太陽較勁，看誰能首先讓人脫下外衣，相信大家也知道最後是太陽勝出，但我們從故事中又有甚麼領悟呢？

「北風」和「太陽」分別代表著企圖改變人心的兩種力量。「北風」使勁令狂風大作，氣溫下降，路人感到越來越寒冷，越是寒冷他們就把身上的衣服緊緊的抓著。相反，「太陽」散發熱力，氣溫跟著升高，路人受不了，就開始脫下身上的衣服。

憑藉這個簡單的故事，令我們明白要是想改變或糾正他人的行為或想法，不要像「北風」般採取強硬的手段，即使對方真的改變，也相信並非出於自願，可能只是出於畏懼；相反，我們要學習「太陽」，嘗試用和善的方式打動人心，令他人心悅誠服，表現出「良善」與「溫柔」真正的力量。

《北風和太陽》的故事在子女教養上亦有所啟發。作為父母，有時候也會因為孩子一些不理想的行為而動氣，我們希望糾正子女的行為，認為是理所當然，亦當然是出於好意。但以「北風」的作風，「以硬碰硬」，效果未必理想，但若大家選擇學習「太陽」，以良善和溫柔的方式教育孩子，相信會收到更令人滿意的效果，而孩子亦可以從家長身上學懂良善和溫柔。

「誠實」H-Honesty、「創新」I-Innovation

「誠實」H-Honesty是其中一項最易令人理解的品格。雖然如此，但知易行難，成年人亦難以時刻堅守。筆者嘗試用另外一個故事《強盜和他的母親》來說明誠實的可貴。故事中的小孩子因一時貪念偷取了同學的顏色筆，同學向老師投訴，孩子矢口否認，謊稱顏色筆是母親的禮物。母親當時護子深切，跟著說謊，亦砌詞指顏色筆是自己所送給兒子的獎勵。

自此之後，小孩的不誠實行為更變本加厲。故事尾聲時，小孩已長大成為了一個十惡不赦的強盜，最終因犯罪被捕受刑。臨行刑前的一刻，「小孩」與母親作最後的話別，「小孩」狠狠地把母親的耳朵咬傷，然後痛罵母親為何不在他年少時指出他的不是，至今已為時已晚，恨錯難返。

故事闡明了誠實的重要，亦說明父母以身作則、自少教養對孩子的影響。孩子對是非曲直的那一份敏感度，絕大部份是由父母自幼灌輸。當孩子建立了良好的道德根基後，方能有扎實的價值理念去明辨是非，走出自己正確的人生路。當然，童話世界的黑白分明，永遠令人嚮往，現實世界卻沒有這樣簡單，不過父母播下道德種子後，當孩子他日遇到大是大非，相信他自有自己分析的能力。

至於「創新」I-Innovation的能力，我們面對日益複雜的社會環境，更需要具備靈活創意去處理不同情況。孩子擁有「創新」I-Innovation的能力，即使未來充滿變數，亦能面對挑戰、迎難而上。現今父母也要多動腦筋，解決生活疑難，這樣便能夠更具彈性的處理生活上的大小難題。具備了這種品格後，定能使生活變得舒泰。然而，創新必然會經歷無數的失敗，父母需明白失敗是有價值的經驗，人往往能從失敗中學習，再持續改善。父母宜從小培養孩子不怕失敗的心態，即使他們付出努力後仍是碰壁、未能如願達成目標，亦是有價值的失敗，不妨再接再厲。要讓孩子勇於挑戰，明白失敗並不可怕。這份勇氣亦是孩子茁壯成長的養份。

教養不是單向灌輸，而是點燃孩子成長的火焰，在孩子的心靈播下教養的種子，身為父母，我們努力透過言傳身教，讓孩子以良好的品格、堅實的學習能力與堅韌的態度，迎向未來。各位父母，共勉之!