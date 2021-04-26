SOGO感謝祭、一田購物優惠日網店預售減價　媽媽必掃低至1折貨品

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-27 12:37

每當SOGO感謝祭及一田購物優惠日，定必出現人頭湧湧的景況。今年兩大百貨網店率先進行預售活動，分別低至4折及1折，一田更於特定日子推出限定精選商品，媽媽出撃搶購前，不妨先睇定心頭好！

SOGO感謝祭預售 低至4折

SOGO崇光百貨由即日起至5月6日進行感謝祭線上預購獎賞，包括各類糧油雜貨及冷凍食品、母嬰育兒用品、家品、廚具等，低至4折。單一訂單購物滿HK$1,200或以上（以折扣後之消費金額計算），均享免費送貨至單一送貨地點的服務（愉景灣除外，將會額外收取HK$170隧道附加費）。若訂單少於指定金額，將收取HK$90送貨費用。另外，線上預購期間，SOGO Rewards會員於崇光網上商店購物，可享SOGO Rewards 2X積分。

家品廚具推介：

+ 2 + 2 + 2

超市食品推介：

+ 4 + 4 + 4

嬰兒用品推介：

一田購物優惠日預售 低至1折

一田百貨將於5月27日至6月2日進行勁減優惠，由即日至5月2日，則率先進行「一田購物優惠日率先搶購」網上預售活動，包括家庭用品、玩具、童裝等。一田更於指定日子，包括4月26日及4月28日早上10時開售限定精選。

每張單一訂單需付HK$39送貨費用，不設合併訂單服務。單一訂單淨額滿$1,000或以上（不包括只限自取及預訂自取貨品）可享免費送貨服務。送貨服務只適用於香港島、九龍、新界內，但不包括離島、愉景灣、沙頭角禁區、打鼓嶺、文錦渡、米埔、落馬洲。另外，客人亦可預訂自取貨品，攜同訂單詳情之列印本及付款信用卡，親到沙田、大埔、荃灣、北角分店取貨。

4月26日開售限定精選：

4月28日開售限定精選：

兒童玩具推介：

童裝服飾推介：

嬰兒及兒童用品推介：

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