S、T、U三個字母　教孩子學會節制、感恩、團結　樂觀面對難關

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-05-06 17:45

「節制」、「感恩」、「團結」是不同年齡的學童，甚至是成年人需要時刻謹記在心中和需要謹守的品格。隨著成長，我們的環境不斷改變同時亦變得複雜，維持以上品格所面對的挑戰亦愈來愈多。 【作者為香港中華基督教青年會二級助理康樂體育主任潘啟安】

「S」代表「Self-control」，即是「節制」—意思是適可而止，有紀律地控制自己的慾望，亦是基督教聖靈果子的九種特質其中之一。

「節制」不單單是對孩子的教導，亦是每個人一生的功課。童年的你希望用盡所有時間玩樂，希望擁有所有玩具；長大後有賺錢能力後，就希望買下所有購物清單上的項目；當人大了，見多識廣，開始培養出生活品味，可能希望嚐盡天下美食。人一生中慾望無窮無盡，滿足了霎時的慾望，但可能因而失去學識、金錢、時間、健康……，那麼你的人生還算圓滿嗎？

生活中要做到「節制」，就要於責任與慾望之間取得平衡。提出慾望和訴求是天生的本能，惟孩子要學懂認清自己的責任就需要我們的幫助。不同身份有著不同責任。孩子的身份是兒女、學生或朋友等。作為兒女，有責任孝順及尊重父母；作為學生，有責任完成功課、追求知識；作為朋友，有責任給予幫助、鼓勵、安慰。父母、師長的角色，是要讓孩子知道自己是否已盡應有的責任，配合適當的讚賞及鼓勵，自然培養出「節制」的品格。

「T」代表「Thankfulness」、「感恩」，意思是對身邊的事物表達感激。孩子懂得感恩可以讓他們的童年帶來喜樂，是建構積極人生的重要基礎。

要培養青年人有一顆感恩的心，首先要讓他們懂得知足。相信大家都聽過半杯水的故事，當你面前有半杯水，你可以說：「只有半杯水」或「還有半杯水」，一字之差，分別表達出「埋怨」及「積極」的心態，要他們學懂知足，就要讓他們懂得說「還有半杯水」。

父母師長有責任灌輸「知足」和「感恩」的價值觀，亦要樹立良好的榜樣。「埋怨」的說話是建立「感恩」心態的一大阻礙。成年人生活中所面對的困難、挑戰比孩子多，父母無意間「吐苦水」的說話，大多只為了抒發情緒，但孩子聽進耳中有機會接收到「外面世界發生的事都不順利」的意思。所以父母、師長於孩子面前的言行必須謹慎。

以香港的社會現況，加上受疫情的煎熬，一群人一同埋怨能夠彼此安慰，然而，要積極面對困難，常存感恩的心則成為我們最大的幫助。

「U」代表「Unity」，中文意思是「團結」。「團結」是建立一個成功團隊的元素，是人與人之間為了完成同一目標的合作關係；「團結」包含了團隊內的溝通、付出，最後得到回報；「團結」使團隊能有效率地運作。有效率的團隊可以為青年人面對的困難、挑戰帶來大大的支援。

有首童謠《一枝竹仔》是這樣唱的︰「一枝竹仔易折彎，幾枝竹一扎斷折難……」，表達了眾志成城、團結就是力量的意思。《聖經》亦提到：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴……有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他；三股合成的繩子不容易折斷。（傳道書四：9-12）」。

孩子從小學習「團結」使他們懂得建立團隊來面對困難及挑戰。團隊當中的每一位都同時擔當「施」與「受」的角色，因為各人有恩賜特質，各人於自己崗位上的發揮，「團結」便成為解決問題的力量。

「S - Self-control」、「T - Thankfulness」、「U - Unity」不只是對孩子的教導，物質主義、資訊氾濫、意見分歧是現今社會的現況，要抗衡現況對人心理上帶來負面的影響，成年人都應常以「S、T、U」提醒自己保持樂觀積極的心態面對難關，為年青一代作好榜樣。

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