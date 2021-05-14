克服成長困難的必要元素　VWX「生命力」、「富足」、「卓越」

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-05-14 18:04

今期筆者跟大家分享字母品格V、W、X，「生命力」、「富足」、「卓越」。V-Vitality 「生命力」，即熱愛生命的能力，對事物具興致、熱情和幹勁，當遇上挫折不屈不撓的意志迎難而上。至於W-Wealth「富足」，雖然可以是金錢、物質上的追求，不過心靈上的富足和內心的富有更難能可貴。 【作者為香港中華基督教青年會註冊社工侯劭博】

至於E-Excellence「卓越」。不少人每每以社會上的身分、地位、財富等來判斷一個人是否卓越；但真正的「卓越」，是擁有正確對人、對事的態度，尤其一個人在失敗挫折中如何回應，更能看出是否卓越。這三項素質，相信是不少人畢生所追求，對於家長，更應好好培養孩子的「生命力」，讓他們可以盡情追求屬於他們自己的「富足」和「卓越」。

女：(正努力做功課) 好想死呀!

母：(走近女兒) 放心! 你死咗, 我都會燒啲功課俾你!

一位就讀中三的女兒親述以上充滿幽默感的母女對話，指她本來想用「想死」一詞激勵自己加把勁將功課完成，豈料被風趣的母親幽了她一默，令她哭笑不得，但氣氛又霎時變得輕鬆起來。

青少年追求「卓越」，通常是為滿足家長和照顧者對他們的期望，大人普遍認為新一代的生活比自己年幼時富足，加上年青時理應充滿生命力，青少年好應該趁機實踐夢想。

青少年身處於「幸福的搖籃」，生活上所面對的困難少了，只為迎合別人的期待，難免「hea過hea做」。還有些青年會心存僥倖，想自己「行起運來」，有「高人」或「有心人」出手襄助。這年代的青少年普遍較少受生活上的壓力，卻令他們少了累積成功和失敗經驗的機會。

青少年需要明白不會單單空有夢想，就可以達成目標。我們需要有頑強的「生命力」，有堅毅不屈的精神，讓我們披荊斬棘，從實踐中完成一個又一個目標，完成個人訂下的「卓越」理想，過著有意義的人生，這才算是富足一生。

當子女對你說一句「好想死呀！」，家長或照顧者總要對他們的情緒表示一點關注。請大家鼓勵青少年鼓起勇氣面對人生旅程上的困難，家長們可以多聆聽、少給意見。若青少年的精神狀況很差，請家長或照顧者好好尋求社工或醫生的協助。

其實，不少青少年因為缺乏逆境迎難的能力感，於是投入網上的虛擬世界，終日手機不離手，希望可以逃避現實，舒緩壓力。明顯地，青少年往往用很多時間進行網上或網下社交，這行為本來有助促進青少年人際關係的發展，卻常常出現忘記現實生活的情況。上述那位幽默的母親，就是用輕鬆的手法幫助女兒去排解沉重的壓迫感，女兒更有動力面對壓力，也不失是一個好方法。

中三女兒又笑說，為確保母親在家中的閉路電視看到自己的安全，但又不想被「監視」，於是盡量避開鏡頭，只把雙腳露出在鏡頭下，希望向母親「抗議」之餘，又免得母親擔心。筆者欣賞這位女同學與母親有趣的親子互動，筆者從與女同學的傾談相處中，感受到她從母親身上學會以幽默面對成長各樣挫敗的勇氣。然而，我們只要有豐盛的「生命力」，就有足夠「燃料」追求「卓越」和「富足」的未來。

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