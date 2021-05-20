字母YZ培養孩子同情及同理心　保持對生活的好奇與初心

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-05-20 17:43

來到介紹最後兩個英文字母：Y – sYmpathy 及 Z - Zeal。塑造品格就有如種植，我們面對眼前的小樹苗，需要盡力給予他一個能夠讓他健康成長的環境，並盡力成為他的好榜樣。 【作者為香港中華基督教青年會 輔導組臨床心理學家余欣泉】

Sympathy 同情:

同情心會在我們看到別人的遭遇時出現，心裡為他們感到難過。有些人會認為同情心不夠正面，給人軟弱的感覺。可是，同情心的重要在於它是同理心的先驅。在孩子幼兒至初小的時期，通常會先經驗到同情心，例如當孩子看到別人的親人離世，他未必能夠完全明白對方的感受，卻往往開始懂得為對方難過。若孩子在往後的日子，透過接觸更多不同圈子的人，或參與義工，服務與自己背景及年齡不盡相同的人，都有助培養孩子的同情心。有同情心的孩子，能在別人的角度理解對方。另外，我們亦可透過繪本、故事或個人解說，與孩子一起代入不同的情境，感受不同的經驗，進一步培養同理心。

Zeal 熱誠:

在動畫《靈魂奇遇記》中，主角經歷奇遇後，重新發現生命中的「火花」，就是那份全情投入當下環境而生的熱誠。這份熱誠，提醒我們保持對生活的好奇與初心，就算每天經歷的事千篇一律，仍能在重複的事情中找到感動自己的部分。我相信每個孩子天生就對生命充滿好奇與熱誠，可是這「火花」在成長的過程中，被林林總總的要求，以及怕錯、怕失敗的壓力淋熄了。家長們常以為已經將最好的給予孩子，卻彷彿為小樹苗施加太多肥料，最後令孩子的活力慢慢萎縮。

小朋友對生命的那股熱誠是非常寶貴，家長們除了可以多帶他們接觸不同的環境，自己也應學習他們那份對所有經驗對持開放與好奇的能度，享受發現新事物的樂趣。此外，家長們須留意有否為孩子過度安排活動。幼兒至初小時期的小朋友非常需要自由玩耍的空間，興趣班、運動班及補習班等都應適可而止，好讓孩子的好奇與熱誠，在生活留白中自行發掘，自行為空間填上色彩。相反，在我輔導的經驗中，常被指責與批評的孩子，較容易埋藏憤怒和怨恨在心中，也較容易變得被動。

我喜歡《聖經》中用果子來形容品格，聖靈的果子包括: 仁愛、喜樂、和平等。要結出果子，必需透過種植，不能製造。品格「教育」這名詞，令人誤會品格可「教」，然而在我的經驗中，發展孩子品格只能透過播種培育，至於最終能否結出好品格的果子，更在乎土壤的養分（成人的身教）、環境（成長的周遭）與澆灌（個性發展的空間）。希望今次有關品格的分享，令大家了解不同的品格外，更提醒我們身為父母，可以與孩子一同學習成為更好的人。

香港中華基督教青年會以「關懷」、「誠實」、「責任」、「尊重」四大品格為重要元素，於幼稚園、小學及中學推行品格教育工作。近年在疫情影響下，家長和小朋友留在家中的時間長了，正正是一個好時機，讓家長跟小朋友有更多互動，向小朋友灌輸更多正確的訊息，令他們自小培養良好品格。本會於是推出「YMCA 品格教育 A-Z」活動，利用無論小朋友至大朋友都熟悉的英文字母A至Z，將26個英文字母代表不同的重要品格，和個人發展的重要基本特質，配上生活上的品格題材，將品格教育變得更為有趣、更生活化，更立體地融入我們的生活當中，成為合適的親子教學工具，讓家長採用，藉以加強親子互動，有利於透過日常生活化教導，使品格教育的種子，在家庭中發芽生長。

歡迎瀏覽網址: https://www.ymca.org.hk/zh-hant/AtoZ。

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