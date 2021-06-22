媽媽失眠│年失46天睡眠時間如何自救？推介優質睡眠必備床褥

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-06-22 22:30

英國一項研究發現，女性平均每晚少睡3小時，以一年計算，即失去46天的睡眠時間。英國《鏡報》亦曾根據研究，並指出有3分之1的女性每晚都被各種原因打擾而起床，另一方面只有5分之1的男性睡眠時常受打擾。不少女性都指出睡眠受擾的問題，主要是因為生理痛、枕邊人的鼻鼾聲，及照顧小孩。

英國一項研究發現，女性平均每晚少睡3小時，以一年計算，即失去46天的睡眠時間。（Getty Images）

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媽媽們睡眠不足，可導致長期精神緊張、身心疲憊、影響情緒，甚至可能感到鬱結，影響身心健康。因此，需要面對睡眠質素不良的問題！另一半的鼻鼾聲量或許太大，令人難以入睡，其實不用分房睡也可以輕鬆解決問題。睡眠受困擾的媽媽們，不妨受看看以下睡眠自救法吧！

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