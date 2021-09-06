旅發局賞你住│9.7早上9時起146間酒店接受預訂 要附合一個條件

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，將於9月7日起接受合資格市民預訂酒店，根據活動以往的經驗，屆時不少酒店的熱線及網站都會有大量市民湧入，想要預訂成功就要花點耐心。而是次「賞你住」亦增加了一項參加要求，家長入住前要在香港完成接種至少一劑新冠疫苗。



2萬名額 146間酒店參與

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，名額共有2萬個。新一輪參與酒店有146間，當中較上期活動增加20間。有興趣的家長可於９月7日早上9時起，按照酒店提供的指定方法，包括電郵或酒店系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，可享有500港元折扣優惠，名額有限，先到先得。

按圖即睇參與酒店名單：



+ 6

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻海洋公園水上樂園中秋🌕開幕！想知有咩啱小朋友玩？即睇：海洋公園水上樂園必玩3大親子玩樂設施 玩滑梯大水桶再闖漂流河👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

登記人最少要打一針

家長於酒店登記入住前，需已完成接種最少一劑由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，相關的疫苗必須在香港接種，而同住客人則無須出示疫苗接種紀錄。

「賞你住」推廣活動由2021年8月16日起至11月2日止（包括首尾兩天），酒店住宿期間為2021年9月7日至11月2日，參加者最遲須於2021年10月31日或之前入住。

🔼🔼🔼🔼兩大樂園都推出港人門票優惠，一於趁周六、日同小朋友入場玩👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻迪士尼樂園推雙重暢玩$699入園兩次 海洋公園$598半年無限次入場👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

+ 30