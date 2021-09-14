天氣預報連日落雨　媽媽必學4個潮濕天乾衣貼士　衣服快乾要咁晾…

最近天氣陰晴不定，天氣報告指出未來一周都有頗大機率下雨，這個天氣下洗完衣服後要晾乾並不容易，而且衣服也很有可能孳生細菌，衣服愈晾愈濕甚至還會飄出霉味。日本洗滌達人松延友記指出潮濕衣物發出異味是孳生細菌的象徵，媽媽們可以嘗試以下4個室內晾衫小技巧，盡快晾乾衣服，亦減少霉菌量。



1. 不要在睡房晾衣服

香港地少人多，很多人家中空間較小，未必有露台供晾曬衣物，很多人會選擇在室內晾衣服。不過大家應該將衣物掛在大廳而非睡房，因為大廳的空氣相對較流通，而睡房因為有棉被，容易營造溫暖潮濕的環境讓霉菌生長，加上有鼻敏感及哮喘等人士大多在一早一晚發病，故不宜將濕衣物掛在睡房。

應該盡量避免在窗邊和睡房內晾衣服。（Photo－AC）

2. 不要在窗邊晾衣服

很多人都認為在窗邊晾衣服能更快乾，但在窗邊晾衣服反而有機會讓空氣不流通，減慢晾乾速度。想衣物更快乾，就必須創造乾燥通風的環境，松延友記建議應該在空氣流通的「走廊」晾衣服，並將家中門窗打開，讓空氣通風對流，這樣才能幫助衣物迅速乾燥。如果空間受限，只能夠在窗邊晾衣，亦可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

應該盡量避免在窗邊和睡房內晾衣服。（Photo－AC）

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3. 晾曬衣物擺放有技巧

將衣物排成拱形，即長身衣物及毛巾掛在外，較短的內衣褲及襪子掛在中間的方式，衣物乾得最快，比其他形狀的要快30分鐘左右，當衣物排列成拱形時，中間會留出空間，空氣從這裡流過能夠產生上升氣流，將水分快速帶走。

4. 厚重衣物倒轉晾曬

一些比較厚的衣物例如大褸、衛衣等等不容易乾透，松延友記提醒媽媽們避免用衣架晾，反而應該用夾子夾住下擺，讓衣服倒過來再晾。這個晾法可以讓衣物腋下處與身體處的布料不會重疊，更加更容易乾，如果能再加上夾子將衣物正面、背面兩處下擺分開夾，更能加速厚重衣服中間的通風效果。

不同衣物有不同的掛法。（Photo－AC）

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