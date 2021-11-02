籃球聖誕營｜NIKE籃球營深化球技全方位早鳥優惠　冬天運動更好？

踏入11月氣溫逐漸下降，不過也不能偷懶，即使在寒冷的冬天仍需保持運動的習慣。英國曾有研究發現，在低溫下進行運動，不但表現更佳，對身體的負荷亦較少，運動不僅能強化身體機能、還可提升身體靈敏度等，而運動之中籃球是年輕人最愛的運動之一。12月NIKE將舉辦一年一度籃球營，參加者除了可深化籃球技巧外，亦可藉此機會建立運動習慣。透過「01空間」報名聖誕NIKE籃球營，更可享獨家95折優惠。



冬天運動比夏天更好？

英國聖瑪莉大學曾進行研究，邀請了18,000名長跑愛好者擔任受試者，於模擬夏天氣溫的攝氏22度和冬天的攝氏8度下，各進行10公里跑步測試。結果發現，在熱天下運動，心跳率會增加6%，脫水程度更增加至30%到38%。反觀於低溫下運動，心跳率和脫水率都較熱天運動時低。研究人員指，做運動時身體會製造大量熱能，持續累積會對身體造成負擔。因此，身體便會流汗，或將血液輸送至皮膚表面降溫，但這會增加脫水風險和加大心臟壓力。反之，冬天氣溫低，熱能可迅速從身體中散失，減低身體壓力，因此在冬天時運動效率一般較高。

英國聖瑪莉大學研究指，在低溫的環境下運動，對身體有更大益處。（廖雁雄攝）

冬天運動要怎樣穿？保暖之餘注意排汗﹕先留意運動強度

冬天做運動，由於氣溫低會加速身體新陳代謝，增強免疫系統及抗寒能力，減少生病的機會。此外，都市人長期處於空調下工作，會令人體對溫度的反應變得緩慢，而在冬天運動時，冷空氣會提高靈敏度，調節體感溫度，讓人體對外界溫度的反應變敏銳。

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籃球啟蒙營 培養興趣全英語上課

既然冬天做運動好處多，就要坐言起行。NIKE於12月舉辦一年一度的籃球營，讓5-15歲的小朋友和年青人接受有系統的籃球訓練，提升全面的運球技巧外，更重要是培育他們的運動習慣。對籃球有興趣的小朋友，可參加「聖誕NIKE籃球啟蒙營」，透過訓練提升他們對籃球的興趣。課程適合5-7歲的小朋友，全英語上課，可從小培養他們英語溝通技巧。課程提供6種主題訓練，從內到外培養小朋友的身心技能。學員可選擇於灣仔、銅鑼灣或旺角接受訓練。**詳情可進入「01空間」了解更多及報名，更尊享獨家95折優惠，早鳥優惠價$1,900**

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按圖看「聖誕NIKE籃球啟蒙營」上課時間、地點及價錢

籃球全方位訓練營 提升運球投籃技巧

對於有基本籃球技巧的小朋友，可以參加「聖誕NIKE籃球全方位訓練營」，適合8-15歲對籃球有基礎認識的小朋友參加。透過訓練，學員會學習並深化籃球的技巧，包括了運球、傳球、投籃、步法移動、一對一攻防等，提升學員於球場上的整體發揮。學員可選擇於灣仔修頓場館、聖雅各福群會或南華會接受訓練。**詳情即上籃球全方位 (5-7歲)、籃球全方位 (8-10歲) / (11-15歲)及籃球全方位 (8-15歲)了解更多，課程更尊享獨家95折優惠，早鳥優惠價$2,138起**

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籃球領袖訓練營 培育未來球隊主力

若然學員期望未來成為球隊的主力，並深化不同籃球的技巧，可以考慮報讀「聖誕NIKE籃球領袖訓練營」，其目的持續深化學員對於籃球運動的理解。課程不單著重技巧，而是集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊合作，培育他們日後成為球隊的領袖，在比賽中發揮更全面。課程適合8-15歲，對籃球運動有熱誠及有基本技巧的學員參加。同樣採用全英語授課，沉浸在英語語境下，有助提升溝通能力。課程亦會提供6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能。**詳情即上「01空間」了解更多，更尊享獨家95折優惠，早鳥優惠價$2,138**

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領袖訓練營上課時間、地點及價錢。（圖片由GMF Sports Academy提供）

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