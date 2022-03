爸爸角色不止養妻活兒　四個方法助拉近親子關係｜招雋寧

「家長」,許多人直覺會想起媽媽;學術界如是,學校和社區中心亦如是。只是當大家都感到,孩子的事「有媽媽處理就好」、「爸爸唔適合…」,社會氣氛和爸爸自己都會錯失了爸爸角色對孩子成長的好處和重要。



現代的爸爸除了自覺要養家,還比上一代更渴望與孩子建立積極和親密的關係,只是有時不懂得怎樣去做。他們需要文化、學校、太太和爸爸同伴伸手支援,給予機會和小貼士,去拉近他們的親子關係。父職不是一個「問題」,服務要回應爸爸的需要,而不是處理(fix)爸爸本身,令他們難堪。



美國的教育學家Kyle Miller與團隊聯同民間非牟利組織,結集有心爸爸,建立支援父職的社群。希望由社會氣氛著手,促進父職參與。學者為14位爸爸進行了兩次深入訪談,了解爸爸角色的需要和阻礙,分析後掌握了現代爸爸要應付的四個生活範疇:獲得太太撐爸爸角色、與孩子一起活在智能世界、平衡家庭和工作的張力、參與在孩子課內外活動。

(photoAC圖片)

讓太太撐爸爸角色

學者分析男士與太太的互動是最強大的影響因素。太太對於夫妻二人共同去照顧孩子的方針,決定了爸爸的參與程度。

學者提到,許多爸爸形容太太擁有權力去打開或關起孩子接觸爸爸的大閘。當男人感覺與太太的關係很薄弱時,亦都沒有心力投入孩子的生活。如果太太獨力撐起照片孩子的事,爸爸亦會感到無從入手,角色亦慢慢愈褪愈後。

此外夫妻的養孩方針不一致,亦都同樣令到爸爸感壓力或沮喪。這遠超於父母角色的分工問題,而是兩個人對於養育孩子成人理念的協調。

與孩子一起活在智能世界

手機、電視、平板電腦和電子遊戲,阻隔了親子關係。有些爸爸形容,嚴格的家規能夠援助他們的父職和親子關係,只是要怎樣去執行,普遍會令爸爸感苦惱。智能產品考驗爸爸,既要確保安全使用,又要引導孩子使用多少,更考驗爸爸與子女的良好溝通技巧。

學者建議社區組織和學校可支援一眾爸爸,共同預防和解決智能裝置所產生的問題。還是有少數爸爸能夠享受與子女玩遊戲機、看電影。秘訣在於用科技與子女一起互動,而不是當作電子奶嘴。看電影後,討論劇情;打機,共同學習思考和解難。學者分析,培育爸爸親子的共同嗜好,有助子女的語言和社交情緒的發育。爸爸要孩子使用智能產品中找到自己的角色。

(photoAC圖片)

平衡家庭和工作

願意投入爸爸角色的男士,都會思考怎樣去平衡這二事:「為孩子」以及「與孩子一起」。

做爸爸的可以努力賺錢,天天工作,提供金錢、飲食和物質,這固然是為了孩子。但另一方面,為了更多時間陪伴孩子,有爸爸轉工,甚至搬屋。在現代,三遷的不只是孟母,爸爸亦然。

尤有甚者,爸爸亦十分在意與孩子一起的玩樂,閒聊和引導時機,看重孩子的情緒、社交成長需要。這需要爸爸經常花時間與孩子在一起,令到孩子叫你「老豆」而不只是「父親」。在爸爸角色還相當重要的階段,男士要持續去平衡和調整工作和陪伴孩子的生活。

課外課內 爸爸前行出擊

當陽光電話和通訊都假設了媽媽是聯絡對象,爸爸就需要更加主動。他們主動提議參與學校事務,尤其就孩子獨特處境,如:單親、貧窮等,邀約與老師見面,並討論怎樣為孩子的好處而配合。學者鼓勵學校本身可更多注意爸爸的需要,而非因循地用以往與媽媽的聯繫方式,主動去了解爸爸的意見和觀點,有助爸爸的投入。

大部份爸爸都視自己只能投入在學校體制以外,所以積極參與孩子的課外活動和玩樂。有爸爸會以不錯過孩子的每場運動、與朋友相處和熱愛的活動,作為自己為父的目標。

為了孩子的健康成長,盡力應付這四個生活範疇,你準備好了吧?

(photoAC圖片)

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。