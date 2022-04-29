假期好去處｜Staycation學沙畫面試班9活動　用消費券最多減$300

第一期消費券花光未？買了心頭好還有餘款想好好利用？趁着疫情稍有緩和，不妨一家人staycation好好享受一下，又或者約三五知己參加工作坊？又或為學校分階段復課，為小朋友報讀課程作好準備。由即日起至5月31日，用消費券購買「01空間」指定活動，更可享最高$300折扣優惠，先到先得，額滿即止！



臨海Staycation 做瑜伽電影無限睇住宿連早午餐

奕居The Upper House推出酒店住宿套票，包一晚住宿連早餐。套票亦包免費Maxi Bar及無限點播客房高清電影，一家人大可好好享受一個「電影之夜」。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**此外，K11 ARTUS寓館亦推出了「身心療癒」住宿套票，包一晚住宿連雙人早餐及健康午餐。現使用消費券預訂$3,000或以上兩間酒店住宿，使用推廣碼「DISCOUNT300」 即減$300。**立即進入「01空間」了解詳情及訂房**

按圖看奕居The Upper House住宿套票

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奕居The Upper House住宿套票

「01空間」優惠價：$3080起



按圖看K11 ARTUS 寓館「身心療癒」住宿套票

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K11 ARTUS 寓館「身心療癒」住宿套票

「01空間」優惠價：$4,070起



寓學習於娛樂 STEAM學編程製自動雨傘

隨著STEAM（Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics）學習方式於教育界愈來愈普及，不少家長希望小朋友可以透過有趣的活動，提升對STEAM的興趣。皇牌Minecraft編程證書短期課程以Minecraft農場、海洋、高塔及研究院編程任務為主，逐步建立編程的知識。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

喜歡動手製作機械人的小朋友亦可以參加皇牌機械工程證書短期課程，親手製作碎紙機、電動時鐘、自動雨傘等物品，訓練小手肌之餘，亦可學習基本物理及電腦知識。現使用消費券報以上兩個課程，使用推廣碼「DISCOUNT100」 即減$100。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

課程適合4-12歲參加，從有趣的方法學習編程技巧。 （圖片由CRYSTAL STEAM提供）

皇牌Minecraft編程證書短期課程

「01空間」優惠價：$3,360



課程針對4至12歲兒童設計，學習槓桿、磁鐵的原理，加上編程技術。（圖片由CRYSTAL STEAM提供)

皇牌機械工程證書短期課程

「01空間」優惠價：$3360



小一面試班 學習溝通減緊張怕醜

過去因為疫情關係，幼稚園學生無法回校上課，令家長擔心小朋友未必習慣與陌生人溝通，無法通過即將來臨的小一面試。參加小一面試班準備班，能讓小朋友習慣獨自與老師溝通，避免因害羞、緊張影響表現。現使用消費券報讀以上課程，使用推廣碼「DISCOUNT100」 即減$100。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看小一面試準備班詳情

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小一面試準備班

「01空間」優惠價：$1700



言語治療訓練 改善小朋友表達技巧

疫情之下，學生面對停課，除了影響學業之外，亦減少了與人溝通互動的機會，樂苗坊的「言語治療訓練小組」可幫助小朋友提升語言及溝通能力，懂得以說話表達自己的情緒，建立良好社交關係。現使用消費券報讀以上課程，使用推廣碼「DISCOUNT100」 即減$100。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看兒童言語治療訓練小組詳情

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兒童言語治療訓練小組

「01空間」優惠價：$1700



學習情緒管理 提升抗壓能力

無論小朋友、學生或成人也要面對不同的壓力，情緒長處低落會影響身體健康。要學會排解負面情緒，可以參加整全認知行為情緒管理工作坊，學員透過觀察情緒，加強抗逆能力。使用消費券報讀以上課程，使用推廣碼「DISCOUNT100」 即減$100。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

課程適合18歲或以上有情緒困擾或有興趣改善自己情緒的人士參加，學會觀察自己的情緒，提升抗逆力。（圖片由天籟工作室提供）

整全認知行為情緒管理工作坊

「01空間」優惠價：$2,875（原價：$3,375）



手作工作坊 從藝術感受慢活人生

參加流沙畫工作坊的學員可以帶同一位小朋友，一同學習製作兼具藝術性和觀賞性的流沙畫，過程中享受親子時光，看著從上而下的緩緩流下的沙子，療癒心靈。**立即進入「01空間」了解更多及報名**另外，如果喜歡手工地氈的人，可以參加摩洛哥風格地氈工作坊，利用簇絨織槍，輕鬆設計自己喜歡的手工地氈花紋。現使用消費券報讀以上兩個工作坊，使用推廣碼「DISCOUNT50」 即減$50。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看流沙畫工作坊詳情

流沙畫工作坊

「01空間」優惠價：1人$380｜2人同行$669



按圖看摩洛哥風格地氈工作坊詳情

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摩洛哥風格地氈工作坊

「01空間」優惠價：$800（原價：$880）

