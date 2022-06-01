小一派位2022｜一文睇清全港熱門小學要求　專家分享叩門面試準備

2022小一派位結果今日及明日（6月1日及2日）出爐，教育局日前公布派獲首三志願的滿意率達77.9%，為11年新高。不過，若然子女派位結果未如理想，又或是想更進一層樓，家長亦能到心儀學校校「叩門」為子女爭取入學機會。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，下文羅列港九新界及離島多所熱門小學的叩門詳情，各位家長「頻撲」前記得先了解一下。



專家提醒家長，即使子女獲派結果未如理想，也必須於指定日期（6月7及8日）到獲派學校註冊，否則會當作放棄學位。



印有統一派位結果的《小一註冊證》今日（6月1日）起，由教育局透過香港郵政的「本地郵政速遞」以上門形式派遞給家長。教育局日前公布今年派位結果的滿意率，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人，滿意率高達77.9%，是11年來的新高；整體滿意率方面，本年度自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的學童數目合計，滿意率為88.8%，比去年的88.1%微升。

睇清各校叩門要求

如家長想為子女叩門，把握機會入讀心儀學校，升學及兒童發展專家Ken Sir分享，每間學校叩門要求不盡相同，家長應預早留意心儀學校的叩門收表日期和要求，「儲存Bookmark記在電腦，結果公布後可更有效率去翻查叩門要求。有些學校要求『1-1-1』，有部份學校要『2條1』，我們亦可因應這個條件決定向哪間學校叩門。」

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不要被「1-1-1」限制意願 叩門宜準備Portfolio

不少學校都會為有在自行收生階段或統一派位階段填寫該校為第一志願（即「1-1-1」）的學生提供優先面試機會，但Ken Sir表示如果學校只是經網上下載或遞交表格，建議家長亦可放膽一試。

Ken Sir亦鼓勵家長為孩子準備好Portfolio（個人檔案），以展現孩子學術以外的表現，「Portfolio可以涉及學術以外，讓學校知道你們家庭的教育觀、子女的成長、小朋友的優點與缺點、入學後究竟小朋友能夠為學校帶來什麼優勢。」

按圖即睇Ken Sir 7大Portfolio製作貼士：

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Ken Sir又指，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本課外書前往面試，所以家長應鼓勵孩子多閱讀及提升表達技巧，以應付面試。他亦提醒家長：「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

叩門前記得準備好所需文件：

最遲6月3日收到小一註冊證

若家長在6月3日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月1日透過電話短訊得知統一派位結果。