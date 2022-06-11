嶺南大學香港同學會小學辦「伙伴計劃」　助高小學生做好升中準備

價值觀教育是全人教育的重要元素，通過各學習領域，以及其他相關的學習經歷，培育學生正面的價值觀和態度；幫助學生在成長的不同階段，當遇上難題的時候，懂得辨識當中涉及的價值觀，作出客觀分析和合理的判斷，並付諸實踐，積極正向地面對生活上種種的挑戰。



有見及此，嶺南大學香港同學會小學配合價值觀教學的導向，特地舉辦了「學校伙伴計劃」，讓五、六年級的學生有機會與學兄、學姐交流，於網上組成小組，協助他們熟悉中學的學習環境、內容及方法。

【編按：作者為嶺南大學香港同學會小學】



「學校伙伴計劃」師生校友心連心

在六個星期的特別暑假裡，嶺南大學香港同學會小學舉辦了四場「學校伙伴計劃」。第一場，嶺南同小與大光德萃書院協辦慈善共奏共享的活動，接下來的三場分別邀請了十一位本校畢業的中學生與同學交流及互動。校友們來自華仁書院、聖保羅書院、銘賢書院、香港管理專業協會李國寶中學、荃灣公立何傳耀紀念中學、培基書院、東華三院黃笏南中學、沙田培英中學、體藝中學，他們和一班師弟、師妹分享自己在中學的學習生活、學習心得及適應中學生活的要訣，同學透過參與富啟發性的ZOOM時段分享，與學長們打成一片。

相片來源：嶺南大學香港同學會小學

學校伙伴計劃活動一： 大光德萃書院（敬老護幼慈善活動）

培育學生的價值觀和態度：關愛、尊重他人、同理心、感恩、責任感、關愛、勤勞

學生的成長需要、挑戰：關愛是用關心和愛，理解別人處境和需要。培育學生關愛，能以親切和關懷的態度與家人、師友相處，推而廣之能關心社會弱勢社群的福祉，共建關愛校園及和諧的社會。

學校伙伴計劃活動二：中學生活面面觀

培育學生的價值觀和態度：勤勞、堅毅、積極、進取、積極、樂觀、自律

學生的成長需要、挑戰：鼓勵學生為未來訂下目標並作出準備，過程中 堅守正向的意念並勇於克服障礙，由始至終，不管發生甚麼事，也不會輕言放棄；亦能以認真和積極的生活態度，迎接在學習或生活上遇到的轉變和困難。

學校伙伴計劃活動三：認識中學學習及評估模式

培育學生的價值觀和態度：積極、進取、有遠見、勤勞

學生的成長需要、挑戰：訂立明確的目標或抱負，規劃升學和未來生活，積極參與相關的進修，為升上中學作好準備。

學校伙伴計劃活動四：加強中學學科自學技巧

培育學生的價值觀和態度：積極、主動、堅毅、勤勞

學生的成長需要、挑戰：讓學生在學習上懂得主動尋找方法，解決在學習上遇上的困難，勤奮用功。

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嶺南同小 愛相傳

於每一活動的最後一個環節，師生校友均以詠唱詩歌作結：「We Love and We Make a Difference」、「我信」及「平安」，感謝老師及校友的陪伴與支持。校方期望活動能成功幫助將升中一的學生在新的學習階段，建立自信，培養他們正面的學習態度和習慣，為他們在新階段的學習打穩基礎，提升獨立學習的能力，促進身心健康成長。