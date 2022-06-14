後疫情教學｜結合線上和線下同時學習　培養學生成為終身學習者

尚有三個月即踏入新學年， 筆者的教學團隊一如以往開始檢討過去一年的教學成效，繼而計劃新學年的教學內容。我們發現小學部學生之間的學習差異（Learning Differences）擴大，幸而中學部沒發生此情況。疫情的學習模式顯然是學生學習差異擴大的主要原因之一。

【編按：作者為名校升學面試顧問鄧家豪】



在家線上學習模式的影響

疫情期間，學校停課或暫停面授課程，在線上學習成為學校繼續教學的主要途徑。長時間線上學習對學生和老師都是新挑戰，老師比以往更難與學生互動，也自然更難督導學生持續學習；不少考試和測驗取消，老師也較難掌握學生的學習進度。由於老師「鞭長莫及」，家長隨時要充當家中老師，協助子女學習。然而，由於工作性質、教育背景及經濟能力等不同原因，不是所有家長都可以提供學生所需學習支援。

早前，香港教育大學教育政策及領導學系（EPL）的助理教授李子樂博士（Dr. Trevor Lee Tsz-lok）的調查指出超過80%小學生家長支援子女線上學習時感到壓力。李博士也表示低收入家庭的學生缺乏數位資源（Digital resources）和數位素養（Digital literacy），更嚴重是缺乏良好的在家學習環境，反映教育不公平（Educational inequality）的現象。

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資源較為匱乏，家長難以參與子女在家線上學習的家庭為數不少，來自這些家庭的學生的學習進度將比預期落後更多。另一邊廂，部分家庭卻能為子女提供較優越的學習環境和支援，甚至於疫情期間幫助學生善用網絡資源，增強自主學習的能力。由於在家學習的線上和線下資源不平均，學生的學習差異進一步拉闊，令復課後的學校教學壓力大增。

疫後教學的注意事項

為應付拉闊的學習差異，筆者建議當局向學校提供支援，協助學校向有需要的學生補課。另一方面，學校老師應儘快掌握學生的學習進度，了解班級學習差異情況，進而調整教學計劃。

其實兩年多的疫情，大大推動了線上教學，乃至應用數位教學資源的發展。師生都「被逼」適應運用數位資源來教與學，豐富的線上學習資源令學生更容易自主學習。

未來，我們應該主動設計能配合線上和線下同時學習的課程，並積極提升學生自主學習的學習動機（Learning motivation），培養學生成為善用身邊所有資源的終身學習者。

鄧家豪

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；御學軒教育集團董事；名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，即將完成碩士課程，並計劃攻讀教育博士學位。

