幫助孩子和年輕人為未來作準備　認識56項未來工作技能｜鄧家豪

1861年,著名教育家史賓沙(Herbert Spencer, 1820-1903)於其著作《教育》(Education)中提出「教育是為未來作準備」的觀點。常言道「孩子和年輕人是社會未來的棟樑」,筆者認為教育的使命即是幫助孩子和年輕人為未來作準備。

向未知進發

什麼是未來?未來是「現在」往後的時光,與「現在」不一樣的光景,未來是未知的和不確定的。這意味孩子和年輕人正奔向未知的景況,他們理所當然也將變得與現在和過去的人不一樣。

然而,教育學生時,我們卻經常希望他們成長為我們熟悉的樣子,甚至因此局限了他們的發展。要適應未來,那個不確定的未來,學生不是要變成「我們」的複製品,而是要長成「未來人」。由此,我們必須深思一個問題「如何裝備學生成為『未來人』?」

56項未來工作技能(56 DELTAS)

科技高速發展,世界變化史無前例地急速。筆者認識不少行業,尤其是科技界的朋友都表示自己掌握的技術和知識很快落伍,只有持續學習才能趕上時代的步伐。在如此發展迅速的新時代,教育工作者都思索學生需要什麼知識和能力才可在未來好好生活和發揮所長。麥肯錫全球研究院 (McKinsey Global Institute)於2021年列出了56項未來工作技能(56 DELTAS)(附表1,截錄自麥肯錫McKinsey網頁),其中筆者認為自我領導(Self-Leadership)中的「企業家精神」(Entrepreneurship)是非常重要的「未來軟實力」。

自我領導 – 企業家精神

管理和領導學專家曼斯博士(Charles C. Manz)於1986年提出自我領導(Self-Leadership)的概念,即有意識地影響自我的思想、感覺和行動以達成自我目標(Bryant & Kazan, 2012)。麥肯錫的研究表示自我領導的其中一個範疇,「企業家精神」包含四個特性或質素:

1.勇氣和冒險精神 (Courage and risk-taking);



2.活力、熱情和樂觀 (Energy, passion and optimism);



3.推動變革和創新 (Driving change and innovation);



4.打破正統觀念 (Breaking orthodoxies)



筆者認為以上四項特質是年輕人在瞬息萬變的未來世界大展拳腳所必要的內在條件:有勇氣和冒險精神才能迎接挑戰;性格樂觀,有活力和熱情,方能積極行動;善於推動變革,方可開創新局;敢於打破正統,始能發揮創意。培養學生擁有企業家精神,將是教育工作者幫助學生「為未來作準備」的重要工作之一。教育界要完成這個使命,自身也必須勇於創新,敢於開拓,只有突破固有思維模式,方可為「未來人」建立理想的教學生態。

參考資料

鄧家豪

香港校外教育及培訓專業協會(HKAEEP)創會會長;慈善機構童理心(Kidpathy)創辦人;教育倡行(Edution Network)董事;御學軒教育集團董事兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士(EdD),畢業於拔萃男書院,十四年間舉辦逾百場家長講座,創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。