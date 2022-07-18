過份緊張女兒成績致家嘈屋閉　港媽上靜觀課程學減壓：想變溫柔啲

要家庭生活開心愉快，首要是家庭成員之關和睦共處，不過疫情期間學校停課，加上不少企業都實施在家工作，家長與子女長時間「困獸鬥」，難免出現拗撬，家長便要適時放鬆身心，以免長遠影響親子關係。育有3女的港媽娟娟過去常因學業問題與女兒起爭執，一家人不時「家嘈屋閉」，及後女兒開始對她心生懼怕，不再與她談話，她方察覺問題所在，主動報讀靜觀課程學習放鬆減壓，「其實我也想做個溫柔的媽媽」。



過份緊張女兒反令母女關係惡化

今年35歲的娟娟育有3名分別6歲、10歲及11歲的女兒，她自言性格緊張，對女兒的學業成績尤其上心。疫情期間女兒轉上網課，三人同時在家中上課容易分心，還有可能因聲音嘈雜而互相影響，她坦言，情急下經常不自覺地用上嚴厲的語氣催促女兒做功課及溫習，加上長女正值青春期，性格較反叛，結果令母女關係更加惡化。

「好像已無其他方法跟她們溝通，怎麼說也沒有反應，就唯有鬧，她們也很害怕我，只要我一瞪眼，她們就不敢再跟我說話。」明明是緊張女兒，卻因用錯方法表達，反而令女兒愈走愈遠，娟娟無奈道：「後來我發現囡囡說話的方式也開始似我，說話很大聲、粗魯，所以家中很嘈吵，每天也有人吵架，甚至打架。」

學習靜觀改善脾氣

為了避免再每天「家嘈屋閉」，亦希望修補與女兒的關係，娟娟去年起與女兒一起參加靜觀課程，透過呼吸練習來學習控制情緒。「剛練習的初期很難控制，會忍不住破口就罵，要刻意提醒自己做靜觀，後來嘗試行開冷靜，情況也有改善。現時一察覺到自己開始有脾氣，就會先深呼吸，讓自己冷靜下來，再嘗試與女兒溝通。」

學習靜觀有如學習語言，需要持之以恆地練習，娟娟形容，現時練習超過一年，脾氣有改善之外，與女兒的關係也明顯好轉。「自己好像真的溫柔了不少，囡囡也會主動跟我分享學校裡的見聞，即使考試成績未如理想也會跟我說，例如她日前的英文考試只得83分，以前我會很緊張，著重分數，反問她是否沒有溫習、作卷時有否專心，但今次懂得先安慰她情緒，跟她說『低分不要緊，下次再努力』。」

左起：路德會家庭輔導中心單位主管姜凱茵、全職媽媽林娟、全職媽媽魏秀妃、全職媽媽曹嘉欣（路德會提供）

鼓勵家長與子女正視當下情緒

香港路德會社會服務處近年推出「關懷起動」家庭支援計劃，推廣「靜觀與自我關懷」 在基層家庭的親職服務，路德會家庭輔導中心單位主管姜凱茵表示，計劃舉辦過親子宿營及平行小組，期望讓家長及小孩共同學習一樣的靜觀課題，達到互相支持和提醒的作用。

參與課程的另一位媽媽秀妃直言，5歲女兒只上了4、5堂已掌握了利用天氣來表達情緒的技巧，曾試過在她生氣時拿出「天氣心情輪盤」，指著「行雷」一欄提醒她當下的情緒非常激動，覺得很害怕。

適時休息享受「Me Time」

「早前疫情停課，每日都在家照顧女兒，又要買餸煮飯，壓力不斷累積，一有問題出現就容易向女兒發洩。」秀妃坦承，以往未曾找過方法好好控制情緒，直至學習靜觀後，才學懂每日抽時間休息享受「Me Time」，好好對待自己。

秀妃更以「Happy wife, Happy life」一話來形容現時的家庭關係，「以前丈夫下班回家時，看到女兒在哭、我就在發脾氣，他又不知事情因由，只好自己行開，盡量不刺激我們，其實他也很無奈。現時我有不快，就先將脾氣忍下來，囡囡不再哭鬧，大家開心，全家人也就開心。」