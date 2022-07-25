膽管閉塞男嬰留醫深切治療部急需換肝　父母：全身插喉難抱起

男嬰Dickan先天患上膽管閉塞，在2個月大時曾進行手術，惜手術並不成功，需要進行肝臟移植。Dickan爸爸馬先生向記者表示，目前16個月大的Dickan近日情況惡化，正在兒童深切治療部留醫，心跳加快且經常出現嘔吐情況，惟其父母二人的身體狀況都不適宜進行捐肝手術，只能盼有心人伸出援手。

（相片由受訪者提供）



Dickan目前在兒童深切治療部留醫已第3日，他的心跳加快又經常嘔吐，情況並不樂觀，且每日均需要抽血，因此日前又在手臂插上週邊置入中心靜脈導管（PICC），Dickan爸爸表示：「宜家全身都多咗好多喉仔，爸爸媽媽想抱都有難度」。Dickan身處的兒童深切治療部只允許家屬隔日探訪一小時，他的心情及精神情況也比以前差很多，甚至連最愛看的IPAD也不再看。

Dickan先天患上膽管閉塞，在2個月大時已進行膽管重組手術，Dickan爸爸表示，手術成功率大約5成，但兒子卻是手術不成功的5成，「做完後醫生斷定手術失敗」。Dickan早前已因肝功能嚴重受影響及未能分泌膽汁，除了黃疸外，更出現腹水，亦因無法吸收足夠營養而需要以胃喉輸入營養奶。

Dickan爸爸指，肝臟移植科醫生方面指只有肝移植才可為Dickan續命，目前Dickan已輪候屍肝逾一年，仍未有回音。而馬先生和太太分別有長期病患和服藥，不適宜進行捐肝手術，只能祈求有心人幫助。

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Dickan 血型為O型，年滿18歲、沒有長期病患和沒有不良嗜好者，歡迎聯絡瑪麗醫院肝臟移植科電話：2255 3838，幫助小Dickan延續生命。