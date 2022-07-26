國際地理奧林匹克2022 港隊奪1金3銅 英華書院各佔1金1銅獎牌

國際地理奧林匹克 2022（iGeo 2022）是地理界年度盛事，於2022年7月12日至17日舉行。而今年主辦城市是法國巴黎，但因疫情關係，改以網上形式進行。全球數十個國家或地區派出16至19歲的地理精英競賽，今年有54支隊伍（即209位學生）參賽。而香港地理學會派出4人出賽，分別是聖士提反女子中學的尹靜潼、迦密中學的曹進傑、英華書院的黃政衡和林君員，他們奪得1金3銅的佳績。中五生黃政衡更勇奪金牌，在比賽中排名全球第四；尹靜潼、曹進傑林君員同學同樣摘銅牌；為港爭光。香港代表隊更在全球54支隊伍中排名第9位。



國際地理奧林匹克是地理界年度盛事，全球的參賽者需經過多輪評核才能代表出賽；在香港，港隊經香港地理學會審核及「香港地理奧林匹克」賽作選拔，才代表香港出賽。地理學會更擔任領隊老師，帶領香港代表隊出賽「國際地理奧林匹克」年度盛事。

而「國際地理奧林匹克」比賽項目包括回應及寫作（Written response Test）、多媒體測驗（Multi-media Test），以及考察練習（Fieldwork Exercise），考驗參賽者對世界各地的自然及人文地理範疇知識、地圖闡釋、繪圖技能和考察技能等。故香港隊導師則需要安排一系列的培訓和活動，助港生提早適應國際比賽的模式和流程。

疫情關係取消到巴黎出賽 港隊調整培訓策略

英華書院的黃政衡和林君員受訪時表示，因應疫情關係，未能到巴黎作賽，只能隔著螢幕參與國際賽。林君員同學認為，未能到實地考察或著手做，是有點可惜。不過二人均表示，雖然有點兒影響，但也會盡力應戰。



由於今年未能到實地應戰，而比賽則重視同學看相片、地圖、數據以作出描述及分析，同學就這方面也加緊訓練。同時，他們也細閱過往數年的試卷以熟習考題模式等，望能快些適應比賽的答題。



港隊著重技巧上分享和本土實地考察來加強學生的地理知識和應用技能。導師先安排兩屆港隊會面，黃政衡同學表示，交流中得到學長提點，例如應戰的技巧、珍貴地理知識、放鬆方法等，有助他們更易拿捏應戰心態。

黃同學及林同學續言，地理學會為同學設計一系列的培訓課堂和活動，能夠幫助了解比賽模式、答題技巧；導師會參照今年度的主辦國特色，安排近似的考察，以助學生從體驗中實踐地理的認知。例如今年度主辦國為巴黎，而該國有名的是塞納河，導師便安排同學到新蒲崗啟德河進行考察；考察當日，導師跟他們研究河道周邊的水浸問題、沿河的城市發展等等，從中更分享香港跟其他國家及地區的地理差別。

比賽帶來得著甚大 令同學擴闊眼界

黃同學表示，有形的得著莫過於獎牌，但獎牌背後的無形得著更加令他獲益良多。他續說，比賽讓他加深對全世界地理的認識。由於香港是工業地市，很多景觀和文化地理都是圍繞著城市化。但跟外國的文化地理完全截然不同，外國地理著重於文化、民生發展，更會仔細研究生態發展。例如會研究南太平洋的珊瑚，這些研究、交流令他眼界大開。

林同學表示認同，同時指出比賽前後跟其他國家的參賽者的交流，同樣獲得書本學不到的文化深度交流。例如大家會分享居住地方最具特色的地理特色及民生發展，從而了解明白當地為何會這樣發展、以及獨特文化特色的形成。

（左：英華書院黃政衡同學、右：英華書院林君員同學）

認為地理學科實用性強 能貫通至所有科目

黃政衡及林君員將來均打算主修Social Science或相關科目，並提及地理科目的得著能貫通其他科目，不論是政治、經濟、民生，都能運用地理科的思考模式、因果關係、解難技巧。他們希望將來持續應用這些的技能，持續學習、貢獻社會。

英華書院校長陳狄安望港府多支持培育人才

英華書院校長陳狄安受訪時表示希望香港政府多提供資源培訓各類人才，例如資助各大教育院校的培訓計劃，支持港生體驗式學習、到不同地方交流及分享，擴闊視野。撇除神科科目，其他科目仍需多加支援，例如數學、地理等，望多些資源支持本地訓練精英。