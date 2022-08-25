小朋友成日發脾氣可能與這有關 專家建議家長注意2件事

小朋友成日喊、尖叫、作對……未必是性格剛烈或高敏感，有沒有想過可能是遲說話影響？有一項研究調查2000個初生嬰兒的家長，蒐集有關嬰兒說話能力，當中包括詞匯量及說話流暢度等資料，並且收集有關情緒行為問題的狀況，進行對比研究，得出4大結論。



第一，脾氣暴躁與語言表達能力差有極大關係，針對12-38個月大孩子。第二是語言發展遲緩的孩子，脾氣暴躁更嚴重。第三，對於Late talker(即2歲仍未說話)嚴重發脾氣的風險高出近 2 倍。第四，早期語言發展與兒童發展障礙相關。

由於孩子未能有足夠的詞匯表達自己內心，可能導致傾向使用哭鬧表達基本需要。如果父母未能猜出孩子哭鬧的目的，甚至因為怒上心頭，對孩子大發脾氣，更令場面一發不可收拾。

言語治療師及註冊老師Ms Wincy指出的確在進行言語治療訓練時，不少家長也反映，「孩子在家中因未能表達自己而大發脾氣情況頻密，但隨著語言表達能力提升，發脾氣次數減少，親子關係亦得到改善。當小朋友開始能以簡短句子表達自己，從而迅速得到協助，就會成為正向的內在動機，推動他學習更多詞匯表達自己，漸漸追近同齡孩子的能力。」

Ms Wincy提到有些家長會著重用什麼教具做訓練？是否讓孩子講得多，慢慢講就是訓練？她特別建議家長注意以下訓練小貼士：

1.進入孩子世界，用第一視角陪玩

小朋友玩玩具未必會按照一般玩法，當家長過份引導時，孩子可能出現抗拒的情況。如果家長強行要求孩子改變玩法，可能令孩子不願意在遊戲裡進行溝通。家長可以觀察孩子動態，以旁白方式描述孩子正在進行的活動，慢慢取得連結。

2.切忌不停發問，要求孩子回答

不要讓孩子覺得自己一直被要求回答問題，因為溝通原本就不只是回答問題。如果家長想增加孩子表達的機會，可以使用布偶公仔做角色扮演和對話的遊戲，令孩子有自然的機會用語言表達。