保良局屬下8校推幸福校園　學生參與改造校園設施：似小小設計師

常言道要「家校合作」，小朋友才可以健康快樂地學習及成長，不過家長、教師及小朋友三方各自面對不同的壓力，要時刻保持正面態度並不容易。保良局2020年起於屬下學校試行「幸福校園實踐計劃」，其中保良局莊啟程小學除了設計課堂讓學童認識及學習正向教育，更邀請學生參與為學校改造校園環境，增設「靜觀室」及「動感操場」，有學生更直言「沒想過自己的一個小提議竟會落實」。

攝影：陳葦慈



保良局2020年起於屬校2間小學及6間中學推行「幸福校園實踐計劃」，從「硬件」及「軟件」兩方面入手，提升學童幸福感，除了由教育心理學家設計課程、培訓及工作坊，讓教師、學生及家長認識及學習正向教育，更舉辦多次設計思維工作坊，讓教師、學生及設計師共同為學校改造校園環境，增加正向氛圍。

其中位於馬鞍山的保良局莊啟程小學增設了本港校園少有的「靜觀室」，以便推展靜觀學習。「靜觀室」採用木地板裝潢，配以淡黃及草綠色等柔和色系的薄布簾及仿草地氈，旁邊設有以樹洞為設計概念的半圓洞穴，營造出一個較私密的空間，同學除了可以進行靜觀練習之外，也可以跟老師或同學進行較深入的討論，老師亦會不時與同學共讀繪本。校方亦將原先的雨天操場改建成「動感操場」，地上繪畫了色彩繽紛的線條及圖形，同學可以在小息及午飯時間自由地玩遊戲或進行競技。

有關的校園設計由每班選出班代表先收集同學意見，並在視像會議上向教師及設計師反映，最後由全校同學透過投票選出。小五男生謝柏禧形容，過程非常有趣，「大家都好像變了小小設計師，會聚在一起討論『如果學校建造了這個設施會如何呢』、『最後成果會怎樣呢』，大家傾得很開心，過自己的一個小提議竟會落實，並建造出來。」他更直言，「靜觀室」中最喜愛的地方就是樹洞，「坐在入面感覺很舒適，除了做靜觀之外，還可以看書，那裡很寧靜」。

身為「陽光大使」的謝柏禧更會充當小老師的角色，在「靜觀室」帶領同學循序漸進地學做靜心活動。校方為持續推行正向教育，亦在每天早上的班主任課中抽出5分鐘時間作為「靜心時間」，讓同學放下手上班務，收拾心情才開始上課。小六男生吳旻謙表示：「校方很重視靜觀，因為可以有助消除壓力，做靜觀也有不同方式，我們每早都會做手指呼吸練習，做完之後上課較為專心，也比以前投入。」

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