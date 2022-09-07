張嘉兒大女牙痛照X光發現8隻蛀牙　疑因長期用不含氟化物嬰兒牙膏

部分家長會因小朋友刷牙時容易吞食牙膏，而長期使用不含氟化物嬰兒牙膏，以免影響孩子健康，但原來缺乏氟化物有機會導致蛀牙。日前張嘉兒在社交平台分享大女看牙醫的經歷，指她會早晚刷牙和使用牙線，但卻發現女兒蛀了8隻牙。文末附氟化物的作用以及幼兒牙膏用量建議，家長可參考。



張嘉兒在社交平台發布了數張大女兒到牙醫診所檢查的相片。張嘉兒表示6月時因大女兒Leora牙痛而向牙醫求診，但最後檢查時未見有蛀牙，而她見Leora只是痛了一天，以為是因進食冰冷食物導致牙肉敏感，所以沒有讓女兒照X光。不過8月中時Leora又再牙痛，看牙醫後發現有8隻蛀牙。張嘉兒稱後悔早前沒照X光，未能及早發現問題：「好後悔六月嗰陣時冇照X-Ray，及早發現可能冇而家咁惡劣」。

她續指女兒每日都有早晚刷牙，亦有用牙線，但竟然也有多顆蛀牙。女兒最後要補8隻牙，共花費了約$6,000加幣（約$35,820港元），張嘉兒直言是「跌錢」：「老貓燒鬚，整牙好貴，唔好同我犯同一個錯誤」，她更立即帶二女做檢查，幸好全部牙齒都健康。

經過這次經歷，她提醒大家牙痛時應照X光「check真啲」、要定期要做牙齒保健，而且一定要選擇有氟化物的牙膏，她懷疑Leora可能因長期用缺乏氟化物的嬰兒牙膏，所以牙齒未如妹妹般健康。

每天用含氟化物牙膏刷牙可減低蛀牙率。（photoAC）

氟化物牙膏有助預防蛀牙

衞生署口腔健康教育事務科的「牙齒俱樂部」提及常見的口腔護理用品如牙膏、漱口水及牙線等大部分有都加入氟化物。續引述研究稱，每天用含氟化物牙膏刷牙可減低蛀牙率達20%或以上，證明含氟化物牙膏對預防蛀牙有顯著功效。

不過小童使用含氟化物用品時，也應注意使用份量。一般幼兒應使用氟化物含量較低的兒童牙膏，而分量則約為一顆青豆大小，若吸取過量氟化物，將來長出的恆齒就可能會出現白斑，這類牙齒稱為氟斑牙 。而且6歲以下的兒童該避免使用漱口水，以免不慎吞下。

兒童牙膏正面清單

以下附世界綠色組織於2019年公布的兒童牙膏正面清單，價格為$150或以下，家長可根據需要選購當中含氟化物的兒童牙膏。

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